Гора Аватар і храм Анджеліни Джолі? Локації, які розкрутилися завдяки фільмам

Місця, які стали відомими завдяки кіно.

Фентезі, тревел, пригоди – погодьтеся, якісного контенту в цих жанрах досхочу.

Де ж знімали найкасовіші кінострічки?

Місце: Планета «Пандора»

Фільм: Аватар (2009)

Країна: Китай, Національний парк Чжанцзяцзе

Насправді більшу частину фільму робили на графіці та у павільйонах з декораціями, утім, деякі місця все ж таки реальні.

Як от ці китайські гори національного парку у провінції Хунань, з найвищою точкою 1890 метрів.

Джеймс Камерон надихнувся місцевими пейзажами, але щоб додати казковості на екрані, стер підніжжя гір.

Так великі каменюки просто вирували в повітрі.

Фільм розкрутив цю локацію настільки, що китайці подякували виробникам, назвавши одну з гір – «Аватар-Аліллуя» та ще бонусом фігурки аватарів поставили.

Створили фото-зону для туристів, які активно купують екскурсійні тури, на кшталт «Чарівний тур Аватар-Пандора».

Місце: Храм Ель-Хазне

Фільм: Індіана Джонс і останній хрестовий похід (1989)

Країна: Йорданія, Петра

Петра – забуте місце у пустелях Йорданії. Лише у 1892, після того як швейцарський мандрівник Іоган Бурхард описав свою незабутню подорож, люди почали потроху відвідувати пам’ятки Йорданії, серед яких головною став Храм Ель-Хазне.

Храм став одним з «Нових семи чудес світу». Це будівля 40 метрів заввишки, яку виточили із піщаної скелі.

Припускають, що спочатку її будували як гробницю, потім як скарбницю. Про реальне призначення храму є тільки здогадки.

Головне – тут знімали «Індіана Джонса і останній хрестовий похід».

Пам’ятаєте, як головний герой у фіналі фільму знайшов Священний Грааль?

Це тут. Але на екрані ми бачимо тільки фасад будівлі.

Те, що показано усередині, знімалося у павільйоні Англії.

До речі, аби побачити Петру та відомий храм не обов’язково цілеспрямовану їхати у Йорданію, можна просто на день вибратися із Шарм-ель-Шейху.

Місце: Храм Та Пром

Фільм: Лара Крофт. Розкрадачка гробниць (2001)

Країна: Камбоджа, Ангхор

Храм Та Пром, або монастир короля, розташований у стародавній столиці кхмерської цивілізації – Ангкорі, серед пустих джунглів.

Кажуть, це був буддійський монастир та університет Махаяни.

Після XV століття, коли кхмерська імперії припинила існування, історичну пам’ятку з часом забули.

А лише наприкінці ХІХ століття її знайшли археологи.

Після цього у монастиря розпочалося друге життя – туристичне.

Але будемо відвертими найбільшу популярність храм здобув після фільму «Лара Крофт».

Сцени з мальовничих краєвидів, містичних руїн та стін, які пронизані коренями дерев, допомогли затягнути мільйонів туристів до Камбоджі.

Місцеві навіть почали називати це місце храмом Анджеліни Джолі.

У путівниках пишуть, якщо хочете обійти усі цікавинки стародавнього міста Ангкор, одного буде замало.

