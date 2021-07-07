Гора Аватар і храм Анджеліни Джолі? Локації, які розкрутилися завдяки фільмам

Місця, які стали відомими завдяки кіно.
Фентезі, тревел, пригоди – погодьтеся, якісного контенту в цих жанрах досхочу.
Де ж знімали найкасовіші кінострічки?
Локації, які розкрутилися завдяки фільмам
Місце: Планета «Пандора»
Фільм: Аватар (2009)
Країна: Китай, Національний парк Чжанцзяцзе
Насправді більшу частину фільму робили на графіці та у павільйонах з декораціями, утім, деякі місця все ж таки реальні.
Як от ці китайські гори національного парку у провінції Хунань, з найвищою точкою 1890 метрів.
Джеймс Камерон надихнувся місцевими пейзажами, але щоб додати казковості на екрані, стер підніжжя гір.
Так великі каменюки просто вирували в повітрі.
Фільм розкрутив цю локацію настільки, що китайці подякували виробникам, назвавши одну з гір – «Аватар-Аліллуя» та ще бонусом фігурки аватарів поставили.
Створили фото-зону для туристів, які активно купують екскурсійні тури, на кшталт «Чарівний тур Аватар-Пандора».
Місце: Храм Ель-Хазне
Фільм: Індіана Джонс і останній хрестовий похід (1989)
Країна: Йорданія, Петра
Петра – забуте місце у пустелях Йорданії. Лише у 1892, після того як швейцарський мандрівник Іоган Бурхард описав свою незабутню подорож, люди почали потроху відвідувати пам’ятки Йорданії, серед яких головною став Храм Ель-Хазне.
Храм став одним з «Нових семи чудес світу». Це будівля 40 метрів заввишки, яку виточили із піщаної скелі.
Припускають, що спочатку її будували як гробницю, потім як скарбницю. Про реальне призначення храму є тільки здогадки.
Головне – тут знімали «Індіана Джонса і останній хрестовий похід».
Пам’ятаєте, як головний герой у фіналі фільму знайшов Священний Грааль?
Це тут. Але на екрані ми бачимо тільки фасад будівлі.
Те, що показано усередині, знімалося у павільйоні Англії.
До речі, аби побачити Петру та відомий храм не обов’язково цілеспрямовану їхати у Йорданію, можна просто на день вибратися із Шарм-ель-Шейху.
Місце: Храм Та Пром
Фільм: Лара Крофт. Розкрадачка гробниць (2001)
Країна: Камбоджа, Ангхор
Храм Та Пром, або монастир короля, розташований у стародавній столиці кхмерської цивілізації – Ангкорі, серед пустих джунглів.
Кажуть, це був буддійський монастир та університет Махаяни.
Після XV століття, коли кхмерська імперії припинила існування, історичну пам’ятку з часом забули.
А лише наприкінці ХІХ століття її знайшли археологи.
Після цього у монастиря розпочалося друге життя – туристичне.Також по темі: Комікси довели Marvel до банкрутства? Як кіноімперія ледь не опинилася на межі краху Їх прославили культові фільми. Топ локацій, які стали відомими завдяки кіно Революцію на Майдані показали в "Планеті мавп"? Найцікавіше про легендарну кінотрилогію
Але будемо відвертими найбільшу популярність храм здобув після фільму «Лара Крофт».
Сцени з мальовничих краєвидів, містичних руїн та стін, які пронизані коренями дерев, допомогли затягнути мільйонів туристів до Камбоджі.
Місцеві навіть почали називати це місце храмом Анджеліни Джолі.
У путівниках пишуть, якщо хочете обійти усі цікавинки стародавнього міста Ангкор, одного буде замало.
Більше про популярні кінолокації дивіться у сюжеті.
Нагадаємо, раніше ми писали про популярні місця з “Піратів Карибського моря”.
Фото: IMDb