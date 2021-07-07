Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 07.07.2021 14:40
07.07.2021 14:40
Поділитися

Гора Аватар і храм Анджеліни Джолі? Локації, які розкрутилися завдяки фільмам


Місця, які стали відомими завдяки кіно.

Фентезі, тревел, пригоди – погодьтеся, якісного контенту в цих жанрах досхочу.

Де ж знімали найкасовіші кінострічки?

Локації, які розкрутилися завдяки фільмам

Місце: Планета «Пандора»

Фільм: Аватар (2009)

Країна: Китай, Національний парк Чжанцзяцзе

Насправді більшу частину фільму робили на графіці та у павільйонах з декораціями, утім, деякі місця все ж таки реальні.

Як от ці китайські гори національного парку у провінції Хунань, з найвищою точкою 1890 метрів.

Джеймс Камерон надихнувся місцевими пейзажами, але щоб додати казковості на екрані, стер підніжжя гір.

Так великі каменюки просто вирували в повітрі.

Фільм розкрутив цю локацію настільки, що китайці подякували виробникам, назвавши одну з гір – «Аватар-Аліллуя» та ще бонусом фігурки аватарів поставили.

Створили фото-зону для туристів, які активно купують екскурсійні тури, на кшталт «Чарівний тур Аватар-Пандора».

Місце: Храм Ель-Хазне

Фільм: Індіана Джонс і останній хрестовий похід (1989)

Країна: Йорданія, Петра

Петра – забуте місце у пустелях Йорданії. Лише у 1892, після того як швейцарський мандрівник Іоган Бурхард описав свою незабутню подорож, люди почали потроху відвідувати пам’ятки Йорданії, серед яких головною став Храм Ель-Хазне.

Храм став одним з «Нових семи чудес світу». Це будівля 40 метрів заввишки, яку виточили із піщаної скелі.

Припускають, що спочатку її будували як гробницю, потім як скарбницю. Про реальне призначення храму є тільки здогадки.

Головне – тут знімали «Індіана Джонса і останній хрестовий похід».

Пам’ятаєте, як головний герой у фіналі фільму знайшов Священний Грааль?

Це тут. Але на екрані ми бачимо тільки фасад будівлі.

Те, що показано усередині, знімалося у павільйоні Англії.

До речі, аби побачити Петру та відомий храм не обов’язково цілеспрямовану їхати у Йорданію, можна просто на день вибратися із Шарм-ель-Шейху.

Місце: Храм Та Пром

Фільм: Лара Крофт. Розкрадачка гробниць (2001)

Країна: Камбоджа, Ангхор

Храм Та Пром, або монастир короля, розташований у стародавній столиці кхмерської цивілізації – Ангкорі, серед пустих джунглів.

Кажуть, це був буддійський монастир та університет Махаяни.

Після XV століття, коли кхмерська імперії припинила існування, історичну пам’ятку з часом забули.

А лише наприкінці ХІХ століття її знайшли археологи.

Після цього у монастиря розпочалося друге життя – туристичне.

Також по темі: Комікси довели Marvel до банкрутства? Як кіноімперія ледь не опинилася на межі краху Їх прославили культові фільми. Топ локацій, які стали відомими завдяки кіно Революцію на Майдані показали в "Планеті мавп"? Найцікавіше про легендарну кінотрилогію

Але будемо відвертими найбільшу популярність храм здобув після фільму «Лара Крофт».

Сцени з мальовничих краєвидів, містичних руїн та стін, які пронизані коренями дерев, допомогли затягнути мільйонів туристів до Камбоджі.

Місцеві навіть почали називати це місце храмом Анджеліни Джолі.

У путівниках пишуть, якщо хочете обійти усі цікавинки стародавнього міста Ангкор, одного буде замало.

Більше про популярні кінолокації дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми писали про популярні місця з “Піратів Карибського моря”.

Фото: IMDb

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: кіно, фільми
07.07.2021 14:40



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send