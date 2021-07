Рятували постояльців ціною свого життя. Реальна історія фільму Готель Мумбаї

Пізнати пекло можна і за життя! І про це, як ніхто знають люди, які знаходилися в індійському місті Мумбаї в період з 26 по 29 листопада 2008 року.

Десятеро чоловіків перетворили мирний мегаполіс в криваву бійню.

В результаті, якої майже дві сотні людей загинули, вдвічі більше зазнали поранень і десятки тисяч забули про спокійний сон.

Жорстокий теракт ліг в основу фільму «Готель Мумбаї. Протистояння», який, до речі, транслюватиметься на ICTV цієї суботи о 21:04.

21 листопада десятеро добре підготовлених терористів на надувних човнах відпливають з Пакистана в напрямку Індії.

Через декілька днів вони захоплюють індійське рибацьке судно, розстрілюють екіпаж і беруть в заручники капітана, щоб той доправив їх до місця призначення.

Про подальшу долю капітана здогадатися не важко.

Ввечері 26 листопада компанія до зубів озброєних чоловіків висаджується в Мумбаї. До теракту лишаються лічені години.

Вбивці розділилися на групи і вирушили проливати кров в декілька основних точках, серед яких залізничний вокзал, єврейський центр, кафе та два готелі.

Найтривалішою і найзапеклішою була бійня саме в готелі Тадж Махал.

Терористи зайшли туди 26 листопада о 21:40. На момент зачищення, два поверхи будівлі були охоплені полум’ям, а майже всі вікна вибиті.

В одну мить Тадж Махал втратив своє розкішне і бездоганне обличчя. Хоча це стосується лише будівлі.

У фільмі «Готель Мумбаї. протистояння» є епізод, в якому співробітники Тадж Махала свідомо вирішують залишатися там заради порятунку постояльців.

Так от, це не вигадана режисером додаткова драма, а реальна картина.

Персонал зганяв людей в більш безпечні куточки, обдзвонював тих хто залишався в номерах і попереджав їх про небезпеку, навіть не забував годувати та поїти гостей.

Кажуть, що коли працівники евакуйовували людей, то ставали навколо них живим щитом. А для терористів – живою мішенню.

Це слова тодішнього головного шеф-кухаря ресторанів Тадж Махала, Хеманта Оберойя.

Чоловік розповідає, що особисто йому необхідно було якихось 20 секунд, щоб залишити готель, але ні він, ні його колеги не скористалися своїм шансом.

Саме героїзм і чисельні жертви серед персоналу готелю надихнули режисера Ентоні Мараса зняти фільм про трагедію в Мумбаї.

Про те, як відбувалися зйомки, дивіться у сюжеті.

Фото: IMDb

