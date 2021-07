Автора фільму “Зелена книга” звинуватили у брехні? Хто і чому

Ви не можете зайти в кафе, оселитися в готелі або навіть скористатися громадським туалетом просто тому, що комусь не подобається колір вашої шкіри.

Звучить як якась дикість і нажаль такою була реальність середини минулого століття для тих, хто посмів народитися не білим.

І саме про це фільм “Зелена Книга”.

Для більшості людей на землі словосполучення “зелена книга” мабуть не означає нічого.

Але якщо його почує афроамериканець, який жив в США в 30-60х роках його точно кине в холодний піт.

Завітати в заклад НЕ з цієї книги — було все одно, що війти в клітку тигра.

Велика вдача, якщо все закінчувалося закритими перед носом дверима з формулюванням “темношкірим вхід заборонено”.

Перше і найважливіше, що треба знати про фільм “Зелена книга” — це те, що і герої, і зворушлива історія їхніх стосунків, і їхня мандрівка найбільш расистськими куточками Америки з вищезгаданим путівником — не вигаданий сценарій, а правда життя.

Ніку Валелонзі було декілька років, коли все це відбулося з його батьком Тоні Валелонгом та музикантом-генієм Доном Ширлі.

Змалечку Нік слухав історію про те, як білий шофер-простак та чорний піаніст-інтелігент стали справжніми друзями, не зважаючи ні на що.

Коли Нік виріс він захотів розповісти цю історію світу. Дон Ширлі попросив зробити це після його смерті.

Не знаємо збіг це чи витівки долі, але Тоні та Дон померли з різницею в декілька місяців у 2013 році.

У 2017 Нік Валелонга став співпродюсером, співсценаристом та навіть одним з акторів фільму “Зелена Книга”.

У сценарій він переніс все, що його вразило в розповідях Тоні та Дона: від з’їдених батьком 26 хотдогів — до дзвінка брату президента Кенеді заради визволення з тюрми.

Передав Нік фільму щось і більш сокровенне — листи батька матері.

Поки Валелонги та творці фільму святкувала тріумф, родина Дона Ширлі називала стрічку “симфонією брехні”.

Вони звинуватили творців Зеленої Книги у викривленні стосунків Ширлі зі своєю родиною.

З їхніх слів, Дон завжди підтримував зв’язок зі своєю родиною і не був самотнім, як це показали у фільмі.

А щодо Валелонга, то в них ніколи не було дружніх стосунків, вони спілкувалися виключно як працівник і роботодавець.

Після цих звинувачень режисер стрічки надав аудіозапис з інтерв’ю самого Дона, який спростовує слова його родичів:

“Тоні був не просто моїм водієм, ми не спілкувалися з ним, як керівник і підлеглий. У нас не було часу на ці формальності. Моє життя залежало від цієї людини. Розумієте? Тому ми стали друзями”.

Крім того, близьким Дона Ширлі не сподобалося, що з ними ніхто консультувався під час виробництва фільму.

На ці претензії Нік Валелонга відповів — такою була воля самого Ширлі.

Більше цікавих фактів про фільм — дивіться у сюжеті.

Фото: IMDb

