Автора фільму “Зелена книга” звинуватили у брехні? Хто і чому

Ви не можете зайти в кафе, оселитися в готелі або навіть скористатися громадським туалетом просто тому, що комусь не подобається колір вашої шкіри.
Звучить як якась дикість і нажаль такою була реальність середини минулого століття для тих, хто посмів народитися не білим.
І саме про це фільм “Зелена Книга”.
Чому саме “Зелена книга”?
Для більшості людей на землі словосполучення “зелена книга” мабуть не означає нічого.
Але якщо його почує афроамериканець, який жив в США в 30-60х роках його точно кине в холодний піт.
Зелена книга — це путівник для темношкірих автомандрівників, у якому зібрані місця, куди їм можна було суватися: від готелів до заправок і вбиралень.
Завітати в заклад НЕ з цієї книги — було все одно, що війти в клітку тигра.
Велика вдача, якщо все закінчувалося закритими перед носом дверима з формулюванням “темношкірим вхід заборонено”.
Вигадка чи реальна історія?
Перше і найважливіше, що треба знати про фільм “Зелена книга” — це те, що і герої, і зворушлива історія їхніх стосунків, і їхня мандрівка найбільш расистськими куточками Америки з вищезгаданим путівником — не вигаданий сценарій, а правда життя.
Ніку Валелонзі було декілька років, коли все це відбулося з його батьком Тоні Валелонгом та музикантом-генієм Доном Ширлі.
Змалечку Нік слухав історію про те, як білий шофер-простак та чорний піаніст-інтелігент стали справжніми друзями, не зважаючи ні на що.
Коли Нік виріс він захотів розповісти цю історію світу. Дон Ширлі попросив зробити це після його смерті.Також по темі: "Блейд" знімали під марихуаною? Як головний актор фільму напав на режисера Рятували постояльців ціною свого життя. Реальна історія фільму Готель Мумбаї Революцію на Майдані показали в "Планеті мавп"? Найцікавіше про легендарну кінотрилогію
Не знаємо збіг це чи витівки долі, але Тоні та Дон померли з різницею в декілька місяців у 2013 році.
У 2017 Нік Валелонга став співпродюсером, співсценаристом та навіть одним з акторів фільму “Зелена Книга”.
У сценарій він переніс все, що його вразило в розповідях Тоні та Дона: від з’їдених батьком 26 хотдогів — до дзвінка брату президента Кенеді заради визволення з тюрми.
Передав Нік фільму щось і більш сокровенне — листи батька матері.
Чому “Зелену книгу” звинуватили в брехні?
Поки Валелонги та творці фільму святкувала тріумф, родина Дона Ширлі називала стрічку “симфонією брехні”.
Вони звинуватили творців Зеленої Книги у викривленні стосунків Ширлі зі своєю родиною.
З їхніх слів, Дон завжди підтримував зв’язок зі своєю родиною і не був самотнім, як це показали у фільмі.
А щодо Валелонга, то в них ніколи не було дружніх стосунків, вони спілкувалися виключно як працівник і роботодавець.
Після цих звинувачень режисер стрічки надав аудіозапис з інтерв’ю самого Дона, який спростовує слова його родичів:
“Тоні був не просто моїм водієм, ми не спілкувалися з ним, як керівник і підлеглий. У нас не було часу на ці формальності. Моє життя залежало від цієї людини. Розумієте? Тому ми стали друзями”.
Крім того, близьким Дона Ширлі не сподобалося, що з ними ніхто консультувався під час виробництва фільму.
На ці претензії Нік Валелонга відповів — такою була воля самого Ширлі.
Більше цікавих фактів про фільм — дивіться у сюжеті.
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Фото: IMDb