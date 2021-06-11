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ICTV Ранок 11.06.2021 10:40
11.06.2021 10:40
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Голова “Слуги народу” розповів, чи легалізують канабіс в Україні: інтерв’ю | 33 за 3


“Ми виступаємо за легалізацію медичного канабісу”— так голова партії “Слуга народу ” Олександр Корнієнко відповів на запитання про узаконення цього виду наркотиків в Україні. 

Про це він сказав ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

Також політик розповів ведучій Олександрі Кучеренко, що вважає найбільшими досягненнями “Слуги народу”.

Зробили дуже багато економічних реформ, зокрема відкрили ринок землі. Децентралізація, є нова карта України. Збільшили соціальні стандарти, мінімальну зарплату і пенсію, — зауважив нардеп.

Також Корнієнко назвав і головні невдачі партії.

За його словами, можна було ефективніше боротися із пандемією і провести судову реформу.

Загалом політик оцінив діяльність “Слуги народу” на шість із половиною за десятибальною шкалою.

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Ініціативу Зеленського про створення президентського університету Корнієнко прокоментував так:

Це дуже важливий крок на шляху до серйозного реформування, оновлення вищої освіти в Україні.

Що депутат думає про закон про олігархів, про що жалкує і чим планує займатися через три роки – про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше у рубриці 33 за 3 дав інтерв’ю Сергій Рахманін.

Фото: Олександр Корнієнко

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Теги: 33 за 3, Олександра Кучеренко, Слуга народу
11.06.2021 10:40



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