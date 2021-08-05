Щоразу новий купальник. Каменських показала, як відпочиває в Хорватії

Українська співачка Настя Каменських вкотре потішила прихильників знімками у купальнику.

У своєму інстаграм-блозі зірка показала, як відпочиває у Хорватії.

Відпустку Каменських проводить разом зі своїм чоловіком Потапом, мамою та подругою Анною Андрійчук.

Світлину, де співачка позує у відвертому червоному бікіні, вже вподобали понад 180 тисяч разів.

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Фото: kamenskux

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