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ICTV Ранок 05.08.2021 19:15
05.08.2021 19:15
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Щоразу новий купальник. Каменських показала, як відпочиває в Хорватії

Щоразу новий купальник. Каменських показала, як відпочиває в Хорватії

Українська співачка Настя Каменських вкотре потішила прихильників знімками у купальнику.

У своєму інстаграм-блозі зірка показала, як відпочиває у Хорватії.

Відпустку Каменських проводить разом зі своїм чоловіком Потапом, мамою та подругою Анною Андрійчук.

Світлину, де співачка позує у відвертому червоному бікіні, вже вподобали понад 180 тисяч разів.

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Нагадаємо, раніше ми писали про топ ролей Дженніфер Еністон.

Фото: kamenskux

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Теги: інстаграми зірок, Настя Каменських, шоу-біз
05.08.2021 19:15



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