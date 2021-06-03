Возз’єднання “Друзів”. Дженніфер Еністон показала ексклюзивні кадри зі зйомок нового епізоду

Дженніфер Еністон потішила своїх підписників в Інстаграмі рідкісними знімками зі зйомок спецвипуску серіалу “Друзі. Возз’єднання”.
Головні герої знову позували разом через 17 років.
Все ще гріючись у любові. Возз’єднання друзів. Дякую кожному з вас, – зворушливо прокоментувала фото Дженніфер.
Зазначимо, серіал “Друзі” виходив на телебаченні з 1994 по 2004 роки.
Його важають найкращим серед комедійних фільмів за всю історію кінематографу.Також по темі: Дженніфер Еністон програла партію в більярд подрузі з серіалу Друзі Пікантне фото Дженніфер Еністон виставили на аукціон Дженніфер Еністон втерла носа Анджеліні Джолі
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Фото: giphy