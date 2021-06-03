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ICTV Ранок 03.06.2021 19:15
03.06.2021 19:15
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Возз’єднання “Друзів”. Дженніфер Еністон показала ексклюзивні кадри зі зйомок нового епізоду


Дженніфер Еністон потішила своїх підписників в Інстаграмі рідкісними знімками зі зйомок спецвипуску серіалу “Друзі. Возз’єднання”.

Головні герої знову позували разом через 17 років.

Все ще гріючись у любові. Возз’єднання друзів. Дякую кожному з вас, – зворушливо прокоментувала фото Дженніфер.

Зазначимо, серіал “Друзі” виходив на телебаченні з 1994 по 2004 роки.

Його важають найкращим серед комедійних фільмів за всю історію кінематографу.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про секрети краси Кемерон Діас.

Фото: giphy

 

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Теги: Дженніфер Еністон, друзі, серіал
03.06.2021 19:15



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