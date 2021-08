Райський відпочинок. Кім Кардашян опублікувала фото з відпустки

Американська світська левиця продовжує тішити прихильників світлинами з відпочинку.

У своєму інстаграмі зірка опублікувала, де позує на фоні океану.

Для світлини Кім обрала чорний купальник, який вигідно підкреслив її форми.

Допис знаменитості уже вподобали понад шість із половиною мільйонів користувачів.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: kimkardashian

