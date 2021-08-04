УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 04.08.2021 21:15
04.08.2021 21:15
Поділитися

Райський відпочинок. Кім Кардашян опублікувала фото з відпустки

Райський відпочинок. Кім Кардашян опублікувала фото з відпустки

Американська світська левиця продовжує тішити прихильників світлинами з відпочинку.

У своєму інстаграмі зірка опублікувала, де позує на фоні океану.

Для світлини Кім обрала чорний купальник, який вигідно підкреслив її форми.

Допис знаменитості уже вподобали понад шість із половиною мільйонів користувачів.

Також по темі: "Маленька Кім". Кардашян показала себе 20-річну Привіт із 2008. Кім Кардашян поділилася архівним фото Чергова відпустка. Кім Кардашян відпочиває на острові

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми публікували топ зірок без макіяжу.

Фото: kimkardashian

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, зірки, Кім Кардашьян, шоу-біз
04.08.2021 21:15



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь