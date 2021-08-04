Райський відпочинок. Кім Кардашян опублікувала фото з відпустки

Американська світська левиця продовжує тішити прихильників світлинами з відпочинку.
У своєму інстаграмі зірка опублікувала, де позує на фоні океану.
Для світлини Кім обрала чорний купальник, який вигідно підкреслив її форми.
Допис знаменитості уже вподобали понад шість із половиною мільйонів користувачів.
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Нагадаємо, раніше ми публікували топ зірок без макіяжу.
Фото: kimkardashian
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04.08.2021 21:15
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