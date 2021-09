Ідеальна кухня: модні тренди дизайну та приклади оформлення

Ідеї оформлення кухні 2020 – модні тенденції дизайну.

Ми досить багато часу проводимо на кухні. Саме тому важливо створити в цій кімнаті стильний і водночас затишний простір.

Тож якщо плануєте ремонт – цей матеріал для стане вам у нагоді. Ранок у Великому Місті зібрав головні тренди дизайну, аби ви зробили свою кухню максимально сучасною та комфортною.

Якщо ж масштабне оновлення поки що не планується, можна просто додати невеличкі деталі – стильний світильник або живі квіти – і інтер’єр одразу заграє по-новому.

Без сумніву, мінімалізм – це головний напрямок сучасного дизайну інтер’єрів, зокрема – кухонь.

Його основні риси – прості лінії без химерних форм, мінімум кольору та декору, максимум стилю та елегантності. Уся техніка, яка може бути вбудована – прихована за непомітними фасадами.

Незважаючи на таку аскетичність, мінімалістичні гарнітури виглядають дорого. Часто – навіть дорожче, ніж коштує насправді.

А ще такий інтер’єр довго не набридне, тому є ідеальним вибором на довгі роки.

У сучасному інтер’єрі кухні витяжка має бути або непомітно вбудованою в стільницю, або – окремим елементом дизайну.

У цьому випадку чим незвичайнішою вона буде, тим краще.

А от стандартні прибори, що сумно нависають над плитою, сьогодні вже не актуальні.

Якщо однотонна кухня вам не до смаку – зіграйте на кольоровому контрасті. Чорний + білий – це завжди стильно і актуально.

А щоб пом’якшити переходи та зробити інтер’єр більш плавним – можете підкреслити лаконічний монохром вставками з натурального дерева.

Глянцеві фасади залишились у минулому. Сьогодні епоха матових текстур без жодного блиску.

Виглядає це мегастильно, а ще – за ними легше доглядати, адже «жирні» сліди та краплі води (які неминуче з`являтимуться під час користування) будуть не такими помітними.

Living kitchen – це кухні, які нібито прикидаються іншими кімнатами.

Тут немає звичних кухонних елементів на кшталт стандартного обіднього стола або фартуку з кахлю. А вся техніка вбудована та максимально непомітна.

Натомість у такій кухні легко можна зустріти фасад з каменю, зручні пуфи або стильні деревяні аксесуари.

Правильно підібране світло – це те, що створює атмосферу і робить кімнату по-справжньому затишною.

А оригінальні світильники можуть стати родзинкою інтер’єру й надати шарму навіть найпростішому ремонту.

Ручки на сучасних кухонних меблях – це вже анахронізм. Сьогодні дверцята шафок мають бути абсолютно гладенькими і відкриватися натисненням на них.

Така система називається click-open, і саме її є сенс обирати, якщо збираєтесь оновлювати гарнітур найближчим часом.

Ви можете поставити кілька горщиків з улюбленими квітами або буквально перетворити кухню на оранжерею.

До речі, звичні фіалки, герань та орхідеї сьогодні віддають першість «функціональним» рослинам: яскраво-червоним перчикам, ароматним середземноморським травам та мікрозелені.

Фото: Unsplash

