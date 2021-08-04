УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 04.08.2021 16:13
04.08.2021 16:13
Поділитися

Дика фотосесія. Мадонна показала нові сміливі світлини

Дика фотосесія. Мадонна показала нові сміливі світлини

Епатажна американська співачка Мадонна показала фанатам знімки із відвертої фотосесії.

Фото 62-річна зірка розмістила у своєму інстаграм-блозі.

Артистка позувала у сітчастих панчохах та чорній мінісукні.

Шарму світлинам додала електрогітара.

Допис уже зібрав понад 270 тисяч уподобань.

Також по темі: Вічно молода. Мадонна виклала знімок із 27-річним бойфрендом І в 62 красуня. Мадонна показала сміливі знімки з сімейного відпочинку Вразила підписників. Мадонна засвітила розкішне декольте

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми публікували топ зірок без макіяжу.

Фото: madonna

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, зірки, Мадонна, шоу-біз
04.08.2021 16:13



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь