Дика фотосесія. Мадонна показала нові сміливі світлини

Епатажна американська співачка Мадонна показала фанатам знімки із відвертої фотосесії.

Фото 62-річна зірка розмістила у своєму інстаграм-блозі.

Артистка позувала у сітчастих панчохах та чорній мінісукні.

Шарму світлинам додала електрогітара.

Допис уже зібрав понад 270 тисяч уподобань.

Фото: madonna

