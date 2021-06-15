Вразила підписників. Мадонна засвітила розкішне декольте

Мадонна вразила шанувальників новими фото з розкішним декольте.
Світлини 62-річна співачка опублікувала у своєму інстаграмі.
Нове життя. Нью-Йорк. Новий винахід, – прокоментувала знімки зірка.
Фото зібрали майже пів мільйона вподобань.
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Леся Нікітюк закликала дівчат любити себе.
Фото: giphy
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15.06.2021 19:15
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