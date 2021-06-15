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ICTV Ранок 15.06.2021 19:15
15.06.2021 19:15
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Вразила підписників. Мадонна засвітила розкішне декольте


Мадонна вразила шанувальників новими фото з розкішним декольте.

Світлини 62-річна співачка опублікувала у своєму інстаграмі.

Нове життя. Нью-Йорк. Новий винахід, – прокоментувала знімки зірка.

Фото зібрали майже пів мільйона вподобань.

Також по темі: Мадонна відсвяткувала день народження у вишиванці. Скільки їй виповнилося? Просто королева. 62-річна Мадонна підкорила мережу молодіжним образом Мадонна і Леді Гага: як поп-королеви борються за трон

Більше зіркових  новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Леся Нікітюк закликала дівчат любити себе.

Фото: giphy 

 

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Мадонна, шоу-біз
15.06.2021 19:15



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