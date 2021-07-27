І в 62 красуня. Мадонна показала сміливі знімки з сімейного відпочинку

62-річна американська співачка Мадонна потішила прихильників новими фото.
У своєму інстаграмі зірка опублікувала карусель світлин із сімейного барбекю.
Знаменитість позувала разом зі своїми дітьми та 27-річним бойфрендом.
Допис Мадонни зібрав уже понад 300 тисяч уподобань.
Також по темі:
Спить лише на спині? Унікальні секрети краси Мадонни
Просто королева. 62-річна Мадонна підкорила мережу молодіжним образом
Вічно молода. Мадонна виклала знімок із 27-річним бойфрендом
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми писали про секрети дієти Еліни Світоліної.
Фото: madonna
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.
27.07.2021 20:30
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkxIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iSUNUVl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImljdHYudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19pY3R2X2NvbnRlbnRfYmFubmVyIC0tPg0KPGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2Mjc4MTkxLTAnIHN0eWxlPSdoZWlnaHQ6NDAwcHg7IHdpZHRoOjU4MHB4Oyc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2Mjc4MTkxLTAnKTsgIH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=