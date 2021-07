І в 62 красуня. Мадонна показала сміливі знімки з сімейного відпочинку

62-річна американська співачка Мадонна потішила прихильників новими фото.

У своєму інстаграмі зірка опублікувала карусель світлин із сімейного барбекю.

Знаменитість позувала разом зі своїми дітьми та 27-річним бойфрендом.

Допис Мадонни зібрав уже понад 300 тисяч уподобань.

Фото: madonna

