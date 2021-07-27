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ICTV Ранок 27.07.2021 20:30
27.07.2021 20:30
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І в 62 красуня. Мадонна показала сміливі знімки з сімейного відпочинку


62-річна американська співачка Мадонна потішила прихильників новими фото.

У своєму інстаграмі зірка опублікувала карусель світлин із сімейного барбекю.

Знаменитість позувала разом зі своїми дітьми та 27-річним бойфрендом.

Допис Мадонни зібрав уже понад 300 тисяч уподобань.

Також по темі: Спить лише на спині? Унікальні секрети краси Мадонни Просто королева. 62-річна Мадонна підкорила мережу молодіжним образом Вічно молода. Мадонна виклала знімок із 27-річним бойфрендом

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про секрети дієти Еліни Світоліної.

Фото: madonna

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Мадонна, шоу-біз
27.07.2021 20:30



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