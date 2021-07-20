Вічно молода. Мадонна виклала знімок із 27-річним бойфрендом

62-річна легенда світової поп-музики Мадонна похизувалася знімками з бойфрендом.
Фото зі 27-річним Ахламаліком Вільямсом зірка розмістила у своєму блозі.
За словами співачки, світлину пара зробила на вечірці Secret Garden Party.
Для виходу у світ Мадонна обрала приталену сукню, а її коханий надав перевагу стилю total black.
Допис знаменитості зібрав вже понад 240 тисяч уподобань.
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Фото: madonna
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20.07.2021 16:20
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