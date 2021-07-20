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ICTV Ранок 20.07.2021 16:20
20.07.2021 16:20
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Вічно молода. Мадонна виклала знімок із 27-річним бойфрендом


62-річна легенда світової поп-музики Мадонна похизувалася знімками з бойфрендом.

Фото зі 27-річним Ахламаліком Вільямсом зірка розмістила у своєму блозі.

За словами співачки, світлину пара зробила на вечірці Secret Garden Party.

мадонна фото

Для виходу у світ Мадонна обрала приталену сукню, а її коханий надав перевагу стилю total black.

Допис знаменитості зібрав вже понад 240 тисяч уподобань.

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Нагадаємо, раніше ми писали про топ холостяків України.

Фото: madonna

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Мадонна, шоу-біз
20.07.2021 16:20



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