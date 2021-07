Вічно молода. Мадонна виклала знімок із 27-річним бойфрендом

62-річна легенда світової поп-музики Мадонна похизувалася знімками з бойфрендом.

Фото зі 27-річним Ахламаліком Вільямсом зірка розмістила у своєму блозі.

За словами співачки, світлину пара зробила на вечірці Secret Garden Party.

Для виходу у світ Мадонна обрала приталену сукню, а її коханий надав перевагу стилю total black.

Допис знаменитості зібрав вже понад 240 тисяч уподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про топ холостяків України.

Фото: madonna

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.