Літак полетів без вас? Куди бігти та як діяти — детальна інструкція

Що робити якщо літак полетів без вас: покрокова інструкція.
Така ситуація може трапитись не лише з тими, хто втрапив у халепу, або просто ніколи не чув про пунктуальність.
Напередодні Міжнародні Авіалінії України втрапили у гучний скандал, залишивши десятки пасажирів у аеропорту.
Про це повідомила журналістка, тревел-блогер, екс-редактор шоу “Орел і Решка” Яна Метьолкіна.
За словами дівчини, вона прибула в аеропорт майже за дві години до вильоту, які їй довелося простояти у величезній черзі до стійки реєстрації.
При цьому людей запевнили, що рейс затримується, і літак без них не підніметься в небо. Та все ж Яна, як і десятки інших пасажирів так і не полетіли того дня до Туреччини.
У зв’язку з цим гучним скандалом, Ранок у Великому Місті вирішив розповісти, як діяти у такій або подібній ситуації.
Що робити якщо літак полетів без вас?
З вини авіакомпанії
Якщо вас спіткала така ж ситуація, як і Яну Метьолкіну, слід надати їй максимального розголосу.
Після того скандального посту, з блогеркою зв’язався представник PR-служби МАУ, який заявив, що ведеться службове розслідування, і надав новий квиток.
У МАУ також повідомили, що усім пасажирам, які не змогли вилетіти до Туреччини, повернуть вартість квитка, або запропонують поміняти дату чи маршрут на будь-які інші.
Та насамеред слід звернутись у представництво авіакомпанії або на спеціальну стійку в аеропорту, на якій написано «Transfer information desk». Вони повинні допомогти з вирішенням проблеми.
З вашої вини
Якщо ж ви запізнилися на літак з тих чи інших причин, поспішіть звернутись у віконце своєї авіакомпанії або зателефонувати в її представництво і пояснити ситуацію.
Результат розмови залежить від багатьох чинників — починаючи з типу вашого квитка до настрою співробітника авіаліній.
Але постарайтесь використувати дипломатичні навички й будьте переконливими.Також по темі: Туреччина депортує іноземців, що порушують карантин? Безпечний шопінг в інтернеті: 5 порад, які захистять вас від шахраїв Відпустка в Туреччині 2021: що важливо знати про "карантинний" відпочинок
Власникам квитків першого і бізнес-класів немає чого турбуватися, оскільки їх просто перебронюють на найближчий рейс, зазвичай без якої-небудь доплати.
Та й пасажирам економ класу також не варто відразу опускати руки і поспіхом купувати новий квиток.
Якщо вказати поважну причину запізнення на літак, то, цілком імовірно, що за певну доплату вас перебронюють на інший рейс.
Сподіваємось, усі ваші перельоти будуть максимально приємними і наші поради вам ніколи не знадобляться!
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Фото: Unsplash