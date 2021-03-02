Аня Тейлор-Джой: модні образи зірки сералу Хід королеви

Модні образи акторки Ані Тейлор-Джой.
Здається, вже всі бачили “Хід королеви” або “Ферзевий Гамбіт”, що був визнаним одним із найкращих серіалів у 2020 році.
А якщо ти все ще не відносишся до цих всіх, то знай — поки ти думаєш, чи варто вмикати той нашумілий серіал, про його головну зірку говорить вже весь світ.Також по темі: Як завжди виглядати привабливо? Секрети краси Гвінет Пелтроу Революційні та відверті: топ найкращих серіалів 2020 року Як зберегти красу й молодість: секрети багатодітної мами Джессіки Альби
І не даремно — Аня Тейлор-Джой вразила усіх не лише своєю геніальною акторською грою та дуже особливою вродою, а й власним неповторним стилем.
Саме про нього Ранок у Великому Місті зараз тобі розповість.
Модні образи Ані Тейлор-Джой
Сукня від Dior для Золотого Глобуса
Увесь світ обговорює розкішну сукню Ані Тейлор Джой, у якій вона з`явилася на церемонії нагородження премії Золотий Глобус 2021 (і отримала таки свою заслужену статуетку).
У продуманому образі акторки вдало поєдналися смарагдова сукня з глибоким декольте від Dior Haute Couture і прикраси Tiffany & Co.
Елегантне вбрання зірка доповнила “шахматним”манікюром.
Одяг у клітинку
Як і її головна героїня Бет, Аня Тейлор-Джой теж любить картаті принти.
Проте для акторки це не обов’язково символізує шахівницю, а просто є одним із найнеобхідніших елементів витриманого стилю.
Ну погодься, клітинка ніколи не вийде з моди, як і все інше, що можна назвати класикою.
І не сумнівайся, стриманість — точно не те саме, що суворість. Вона навпаки чуово підкреслить твою жіночність.
Вінтажний горошок
Ну, якщо ми почали із невмирущої класики, то після клітинки справедливо на черзі у нас горошок.
Просто поглянь на цей ніжний образ зірки.
Напівпрозора блуза у горох із світло рожевим беретом — ідеальний варіант для багатьох подій.
У такому луці не лише на романтичні побачення ходять, а й підкорюють столицю кохання та моди Париж!
Елегантні банти
До речі, про модні покази.
Для тих, хто не знав, Аня Тейлор-Джой починала свою кар’єру саме із модельного подіуму.
Тож хто-хто, а вона точно знає, як елегантно та красиво одягатись.
Поглянь лиш на цей неймовірний образ, ніжність якого не псує навіть бант такого об’єму.
Ніжний фатин
Усі образи Ані Тейлор-Джой в основному зводяться до жіночності й елегантності.
А ніжність — то її друге ім’я.
Чудово доводить це фатинова сукня найм’якіших персикових відтінків.
У ній кожна дівчина виглядатиме, немов тендітна пташечка.
Яскраві кольори
Аня Тейлор-Джой не завжди одягає стримані сукні пастельних тонів.
Поглянь лише на цю полум’яну сорочку, що прекрасно поєднується із білим сарафаном.
А червона помада взагалі утворює пекельну суміш, перед якою малохто зможе встояти.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Меган Фокс.
Фото: IMDb