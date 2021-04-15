Зіркові образи: Підбірка весняних модних нарядів 2021

Список цікавих весняних образів 2021 за порадами та прикладом зірок і моделей. Ранок у Великому місті створив невеличку підбірку для тебе та твого стилю.

Модниці, сьогодні поговоримо про класні образи цієї весни.

На просторах Instagram зірки активно діляться своїми аутфітами кожен день.

Пропонуємо переглянути, що радять лідери думок.

Розі Ханінгтон-Уайтлі

Британська ікона стилю поділилася своїми образами цієї весни. Модель обрала класику та нюдові кольори:

Кендал Дженнер

Американська модель показала фаворити весняних нарядів 2021. Вона одягає як ніжні сукні так і більш грубі стильні образи:

Клаудія Шиффер

Німецька супермодель та кіноактриса обрала для себе яскраві кольори та їх цікаве “домашнє” поєднання:

Надя Дорофеєва

Українська співачка, яка також має свій особливий стиль. Вона часто ділиться власними луками в Instagram, як тобі?

Надя навіть створила власний бренд модного одягу.

Переглянути цей допис в Instagram Ріта Ора

Американська співачка, яка також має неординарний смак і любить моду. Такими весняними образами Ріта ділиться в своєму Instagram:

Ешлі Грехем

Американська модель у категорії «plus-size» також демонструє модні луки на своїй сторінці.

Поєднання спортивного і класичного, масивні аксесуари, світшоти, великі окуляри та панамки – як вам?

Жизель Олівейра

Бразильська модель, учасниця показів Victoria`s Secret також полюбила панамки на цю весну, поєднання теплих речей з легкими та яскравий светр з ангори.

Так-так, вони знову у моді.

Даша Астаф’єва

Українська співачка та модель ще раз доводить, що в’язані речі можуть виглядати круто і сексуально. Навіть спортивний костюм може бути цікавим.

Фото: Instagram, Pexels

Поліна Акуленко

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