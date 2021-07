Олімпіада у Токіо: чим встигла відзначитись Україна і коли отримає золото

Довгоочікувана літня Олімпіада в Токіо таки розпочалася!

Вже цілий тиждень спортсмени із 205 країн світу змагаються у 33 видах спорту.

Україну представляє майже 160 спортсменів у 25 дисциплінах.

І це найменша кількість наших учасників на літніх іграх за усі роки незалежності.

То чим найбільше запам’ятається Олімпіада 2020? І якою вона буде для України?

Не обійшлося на Олімпіаді без політики.

Росія, яка магнітом притягує до себе скандали, знову відзначилася.

І її мішенню, як не дивно, стала Україна.

Спершу на офіційному сайті Олімпійських ігор з’явилась карта, де тимчасово анексований Росією український Крим було відмежовано від решти української території.

Помилку швидко виправили, що, звісно не сподобалось Москві.

Російські пропагандисти з піною на губах обливали брудом організаторів.

Та навіть на цьому історія не закінчилась.

Ймовірно, бажаючи помститись, російське телебачення під час трансляції церемонії відкриття літніх олімпійських ігор не показали вихід української команди, перервавши її на рекламу.

Нагадаємо, що росіяни на іграх якщо і виступають, то як незалежні спортсмени без своєї форми, гімну та прапору.

А Україні от дійсно є чим пишатися.

Першу бронзу нашій державі принесла чемпіонка світу з дзюдо – 20-річна Дар’я Білодід.

У чвертьфіналі українська анаконда, яку так прозвали через коронний задушливий прийом ногами, перемогла спортсменку з Португалії.

Однак у півфіналі Білодід поступилася японці.

Засновник “Всесвітньої спортивної агенції” Валентин Щербачов каже:

Другу бронзу Україна отримала завдячуючи фехтувальнику Ігорю Рейзліну.

І ця медаль стала дуже неочікуваною.

Раніше ніхто з українців не проходив у півфінал одиночного турніру з чоловічої шпаги.

Третю олімпійську бронзову медаль принесли Україні Олена Костевич та Олег Омельчук — змішана пара зі стрільби з пневматичного пістолету з 10 метрів.

І зрештою, олімпійський рекордсмен – плавець Михайло Романчук виграв бронзу у запливі на 800 метрів вільним стилем, а у півфіналі поставив рекорд по часу.

Сам Романчук після запливу зізнався, що на цій дистанції йому не вдалося повністю себе реалізувати, але серйозно налаштований підкорити 1 500 метрів.

Наступний крок за його дружиною. Легкоатлетка Марина Бех-Романчук також бере участь в Олімпіаді-2020, і має всі шанси на призові місця.

Причому на цьогорічних іграх легка атлетика вже втратила кількох ключових спорстменів.

Зірка легкоатлетів – олімпійський чемпіон, гімнаст Олег Вєрняєв не поїхав на змагання через звинувачення у вживанні допінгу.

Напередодні стало відомо, що не виступлять ще три українські легкоатлети – метальник молота Михайло Гаврилюк, спортсмен із спортивної ходьби Назар Коваленко та бігунка естафети 4х400 Наталя Пироженко-Чорномаз.

Атлетів звинувачують у порушенні атидопінгових правил.

Спортсмени зобов’язані були здати три додаткові тести на заборонені речовини у період поза змаганнями, однак не встигли цього зробити.

Валентин Щербачов розповідає:

“Перед Олімпіадою терміново треба було здати ще три допінг-тести. Це практично неможливо в таких країнах, як наша. У нас же немає допінг-лабораторії. Тести треба було б надсилати у якусь сертифіковану лабораторію, платити гроші й не вкластися у цей жорсткий графік. Вони не перші номери, чесно кажучи”.

Попереду ще чимало змагань і навіть шанси здобути золото.

Дійсно, Олімпіаду в Токіо називають непередбачуваною, адже пандемія коронавірусу вплинула і на життя спортсменів: скасовані змагання, тривалі карантини, та і сама хвороба з її наслідками.

Однак, на думку фахівців, на певні медалі можна розраховувати майже точно.

Хто може принести Україні золото, дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим може обернутися Олімпіада в розпал пандемії.

Фото: Національний оліймпійський комітет України

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.