Росія подала в суд на Україну. У чому Кремль звинувачує нашу державу?

Чому Росія судиться з Україною.

Росія розпочала судову війну проти України і вперше подала міждержавний позов до Європейського суду з прав людини.

У чому Кремль тільки не звинувачує нашу державу.

І в масовому порушенні прав людини, і в обмеженні свободи слова, і в дискримінації, і в водній блокаді Криму.

Згадує події на Майдані та в Будинку профспілок в Одесі у 2014 році.

Навіть звинувачує у катастрофі малайзійського боїнга МН-17, який сама ж Росія і збила.

Крім цього, РФ надіслала до ЄСПЛ терміновий запит з вимогою застосувати так зване «правило 39».

Тобто змусити Україну на час розгляду справи, начебто, припинити обмежувати права російськомовних, зокрема у школах та ЗМІ, а також розблокувати Північно-Кримський канал.

Щоправда, суд таке клопотання відхилив. Політолог Тарас Березовець відзначає:

За словами експерта, вже є декілька рішень, в тому числі у справі Алексєя Навального, які російська феміда послідовно ігнорує.

Ще у 2015 році Росія через свій Конституційний суд визнала рішення ЄСПЛ необов’язковими для виконання.

Нині ж фахівці пояснюють зміну поведінки Росії щодо ЄСПЛ черговим нападом в гібридній війні проти України.

На позов проти нашої держави відреагували і на Банковій.

Щоправда, українська влада переконана, з юридичної точки зору у Росії нічого не вийде.

Мовляв, позов абсолютно пропагандистський і розрахований на самих росіян.

Про це написав Міністр юстиції України Денис Малюська на своїй сторінці у фейсбуці.

Та на думку експертів, не слід вважати позови Росії абсолютно безперспективними.

Тим паче, що окрім політично вмотивованих позовів залишаються позови цивільні, які під наглядом попілічників Путіна та адвокатів можуть дати бажані результати. Як?

Подробиці у відео.

Фото: Pixabay

