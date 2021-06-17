У бікіні тако смакує краще. Кім Кардашян похизувалась здоровим апетитом

Здоровий апетит показала напередодні у своєму Instagram 40-річна американська світська левиця Кім Кардашян.
Так зірка виклала на своїй сторінці соковитий знімок в бікіні, ласуючи мексиканським тако.
Вже час для тако? — підписала Кім.
І коментатори всі, як один, теж захотіли мексиканських смаколиків, а ще — не змогли не висловити свого захоплення таким фото…
А воно, до речі, зібрало більше, ніж 4,5 мільйони лайків!Також по темі: У жакеті на голе тіло. Джамала здивувала Instagram "спекотними" фото Alyona Alyona спародіювала Кім Кардашян та написала про відверте Піканті фото. Ріанна сміливо прорекламувала власний бренд білизни
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Нагадаємо, раніше Кім Кардашян поділилась фото без макіяжу.
Фото: kimkardashian