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ICTV Ранок 17.06.2021 20:30
17.06.2021 20:30
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У бікіні тако смакує краще. Кім Кардашян похизувалась здоровим апетитом


Здоровий апетит показала напередодні у своєму Instagram 40-річна американська світська левиця Кім Кардашян.

Так зірка виклала на своїй сторінці соковитий знімок в бікіні, ласуючи мексиканським тако.

Вже час для тако? — підписала Кім.

І коментатори всі, як один, теж захотіли мексиканських смаколиків, а ще — не змогли не висловити свого захоплення таким фото…

А воно, до речі, зібрало більше, ніж 4,5 мільйони лайків!

Також по темі: У жакеті на голе тіло. Джамала здивувала Instagram "спекотними" фото Alyona Alyona спародіювала Кім Кардашян та написала про відверте Піканті фото. Ріанна сміливо прорекламувала власний бренд білизни

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

 

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян поділилась фото без макіяжу.

Фото: kimkardashian

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Кім Кардашьян, шоу-біз
17.06.2021 20:30



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