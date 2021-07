Що подивитись у Відні: ТОП-7 популярних місць

Що подивитись у Відні? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе список найцікавіших місць австрійської столиці, які варто обов’язково включити до свого туристичного маршруту.

Австрія дозволяє в’їзд усім вакцинованим українцям (включно з вакцинами CoronaVac і Covishield) через 2 тижні після другої дози вакцини за умови наявності сертифікату вакцинації.

Або з офіційною довідкою про те, що людина перехворіла на COVID-19 не пізніше ніж 180 днів тому.

Можливий також в’їзд із негативним ПЛР-тестом на коронавірус. Втім, у цьому випадку подорожувальникам доведеться пройти 10-денний карантин (його можна достроково припинити за умови здачі повторного тесту на 5 день після в’їзду).

Втім, коли все перешкоди здолані, можна розпочати огляд красот австрійської столиці. А вони там справді виняткові.

Перше, що асоціюється з Віднем – це класична музика. Адже саме тут знаходиться один із найкращих оперних театрів світу – Віденська опера.

З її сцени звучали голоси світових зірок, серед них – Марія Каллас, Лучіано Паваротті, Пласідо Домінго та багато інших.

Квитки до легендарної опери недешеві, але потрапити на виставу можна й буквально за копійки. За півтори години до початку починають продавати квитки по 3 євро.

Щоправда, місце за такі гроші не надається. Тож доведеться спочатку вистояти довжелезну чергу, а потім ще й 3, 4, а то й 5 годин вистави.

Одна з головних пам’яток Відня та всієї Австрії – палац Шенбрунн. Це велична резиденція австрійських імператорів Габсбургів, побудований у стилі бароко.

Разом із прилеглими садами, Шенбрунн включено до Списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Будівля палацу має 1 441 приміщення, 45 із них доступні для огляду туристами.

Саме тут колись жили знамениті Марія Терезія, імператор Франц Йосиф, імператриця Елізабет (Сіссі) та інші правителі Австрійської імперії.

А у Дзеркальному залі музиціював юний шестирічний вундеркінд – Моцарт.

Вражаючий палацовий парк Шенбрунн відкритий для відвідувачів цілорічно. Тут ти знайдеш неймовірно красиві фонтани, пам’ятники, квіти, оранжереї, зоопарк та багато іншого.

Вхід до паркового комплексі безкоштовний. Тож платити доведеться, тільки якщо вирішите оглянути розкішні інтер’єри палацу.

Колись палацовий комплекс Хофбург слугував зимовою резиденцією австрійських імператорам.

Сьогодні ж це головна резиденція президента країни. Масштаби справді вражають!

Адже грандіозний архітектурний комплекс Хофбург об’єднує в собі аж 19 палаців та 18 будівель, що загалом мають 2600 залів і кімнат.

Опинившись тут, обов’язково завітай до скарбниці Габсбургів, де зібрані головні реліквії Австрійської імперії. Повір, подивитися там є на що!

Однією з перлин австрійської столиці, без сумніву, є Бельведер. Його вважають справжнім архітектурним шедевром епохи Барокко!

Палацовий комплекс Бельведер складається з двох частин (Верхній і Нижній Бельведер), де сьогодні зібрані шедеври австрійського мистецтва від Середніх віків до наших днів.

Без сумніву, відвідування собору святого Стефана – обов’язковий пункт програми кожного гостя Відня. Адже це один із найяскравіших його символів.

Тільки уяви: як кафедральний собор він вперше згадується в віденських хроніках аж 1221 року! Щопрада, нинішній вигляд має тільки з 1523 року.

Будівля заворожує готичною архітектурою та неймовірним внутрішнім оздобленням: всередині соборі можна побачити скульптури, готичні вітражі, прекрасні вівтарі та рельєфні зображення святих, створені відомими скульпторами.

А з вежі собору, на яку можна піднятися, відкривається фантастичний вид на історичну частину міста.

Цей будинок – один із найбільш екстравагантних пам’яток Відня. На його фасаді можна побачити незвичайні фігури, статуї, асиметричні колони та навіть… живі кущі та дерева, що ростуть просто на стінах і даху!

Будівля була спроектована художником Фріденсрайхом Хундертвассером. Сам автор називав своє творіння «екологічним будинком».

Цікаво, що це не музей, а звичайний житловий будинок. І живуть у ньому звичайні австрійці. Цікаво, чи сильно їм заважає цілодобова увага туристів до їхнього помешкання?

Парк Пратер у Відні – один із найстаріших парків атракціонів у світі. Його головним символом є старовинне колесо огляду.

Цей величезний парк відкрито цілодобово 7 днів на тиждень парк.

Парк Пратер – справжній рай для любителів екстриму. Яких атракціонів тут тільки немає!

Серед найвідоміших можна відмітити такі:

