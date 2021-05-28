Круелла 2021 або як з’явилася яскрава злодійка Disney. Чи варто дивитись новий фільм з Еммою Стоун

Круелла 2021 – прем’єра нового американського фільму з Еммою Стоун відбувалася на широких екранах в Україні та світі. Ранок у Великому Місті зробив власну рецензію на фільм.

Рейтинг на IMDb: 7.1

Рейтинг від Ранку: 7.5

Якщо коротко

Закручена історія того, як з’явилася одна з найекстравагантніших негідниць Діснея – Круелла де Віль.

Це зовсім інший бік і розкриття персонажа, якого ми так добре знаємо з мультфільму 101 далматинець.

Емма Стоун була магнетичною і прив’язала до себе увагу кожного, чого ми всі і чекали.

Та, як не дивно, саме Джоель Фрай та Пол Вальтер Хаузер забезпечили набагато більше, ніж очікувалося.

Актори перетворили зухвалих і недалеких прихильників Круелли на повністю реалізованих персонажів, з примітивним гумором і з натяком на добре серце.

А тепер давайте детальніше, адже поговорити є про що.

Сюжет

Я не буду спойлерити, тому скажу лише відомі факти з трейлеру.

Режисер Крейг Гіллеспі показує нам молоду, але надзвичайно креативну Естелу (Емма Стоун), яка впадає в кримінальне життя в Лондоні після трагедії дитинства.

В один день дівчина виявляє таємницю, яка змінює все, і змушує Естелу прийняти свою пекельну сторону, схильну до помсти.

У фільмі Круелла є кілька важливих для глядача ліній, зокрема як важко треба працювати, щоб у тебе хоча б з’явився шанс; питання альтер его, дружби та, звичайно, сімейних цінностей.

Режисер та сценаристи

Режисерське крісло Круелли зайняв Крейг Гіллеспі, відомий за стрічками Нічка жахів та Я, Тоня.

Крейг Гіллеспі наче продовжує історію Я, Тоня — він насолоджується жінками, які поводяться погано.

Режисер додає між рядками елементи чорного гумору та використовує кілька ненав’язливих секундних флешбеків до мультфільму 101 далматинець.

У Круеллі, як і у випадку з “Фавориткою” (стрічка ділиться сценаристом та головною актрисою), злість загрожує перетворитися на справжнє насильство.

Протистояння головних героїнь було ще схоже на хаотичну динаміку між Енн Хетеуей та Меріл Стріп у фільмі “Диявол носить Праду”.

Але не дивно, бо одна зі сценаристок – Алін Брош Маккена – писала сценарій для останнього.

До речі, музика у стрічці вдало навіює 60-70-і роки. Творці віднесли нас до часів панк-рок революції у Лондоні.

Актори

Це шоу належало Еммі Стоун.

Емма харизматична, повністю перетворювалася з Естелли в Круеллу по всій дузі персонажа. Бунтівний дух та енергія.

Спектром емоцій і божевільності нагадувало Марго Роббі у ролі Харлі Квін.

Джоель Фрай та Пол Вальтер Хаузер більше веселили, ніж викликали огиду, як у відомій нам історії. Актори показали персонажів з іншого боку і вміли перетягнути покривало уваги на себе, коли було потрібно.

А Емма Томпсон стала для мене сюрпризом, тому що мені було складно її уявити в ролі антагоніста і, здавалося, ніби їй повинні будуть прищепити добрі якості. Однак вона добре витримала лінію владної стерви.

Решта персонажів вам запам’ятаються не стільки емоціями і грою, скільки образами.

Костюми

Я не могла не виділити костюми у окремий абзац. Коли йшла на фільм, не очікувала, що буде таке шоу образів.

Реально хотілося натискати на “стоп” у кінотеатрі — і роздивлятися усі композиції.

Робота з костюмами належить Дженні Біван.

І хоча резюме дизайнерки наповнене традиційними історичними образами (Король говорить, Дуліттл, Казанова, Шерлок Холмс, Оскар за костюми у стрічці Кімната з видом), у неї також є дика сторона – Дженні Біван отримала Оскар та премію BAFTA за найкращі костюми у фільмі Шалений Макс: дорога люті.

Тож Дженні Біван заслуговує ще одного Оскара за свою роботу в курації приголомшливих костюмів для цього фільму.

Так, офісне вбрання Естелли в стилі арт-панк контрастує з її шкіряним спорядженням домінантки або натхненним виглядом Девіда Боуі, еполетами та сукнею близько 30 квадратних футів з органзи.

Творці фільму явно занурені в моду, аж до того моменту, коли особистий асистент баронеси (Ендрю Леунг) виглядає як Ів Сен-Лоран у квадратичних костюмах і чорних окулярах у пластиковій оправі.

Більше того, фільм показує нам, що Естела є генієм моди.







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Вердикт

Автори стрічки та актори змогли захопити і змусити слідкувати навіть не стільки за сюжетом, скільки за викидами персонажів.

Безумовно, стильний фільм. Я б сказала, модна шаленість. Тут не буде казки, яку ми звикли очікувати від Дісней, але кілька цікавих спецефектів знайдеться.

Варто сходити у кіно – ви, ймовірно, не вийдете з відчуттям розчарування і приємно проведете майже 2,5 години, хоч на “Вау-ефект” розраховувати не треба.

Як на мене, одна з найкращих реалізацій відомого персонажа у кіно за останній час. Раджу.

Валерія Маліцька

Фото: IMDb

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