10 вересня на широкі екрани виходить довгоочікуваний ремейк Мулан. Ранок у Великому Місті вже подивився прес-показ і має власну рецензію на фільм Мулан, а також ловіть кілька цікавих фактів про стрічку.

Мулан – це кіноадаптація знакового мультфільму 1998 року від Disney. А сам сюжет виникає з китайської поеми VI століття про жінку-войовницю Гуа Мулань, яка обманом пішла на війну замість старого батька.

Спочатку картину готували до виходу у березні, але через коронавірус студія переносила дату релізу.

Сюжет Мулан

Гуа Мулан (на секундочку, 33-річна акторка Лю Іфей) – жвава дівчина з китайської сім’ї, яку батьки намагаються перетворити на слухняну дочку і хорошу дружину.

Але Мулан має потужну життєву енергію – ци. Вона вимушена приховувати свій дар воїна від усіх навколо (бо ж дівчатам воювати не можна)

Проте Мулан перетворюється з непокірної дочки на вправного воїна від імені сім’ї, містечка та двох імперії — Китаю та Disney.

Якщо минулі ремейки Disney типу Короля лева і Аладдіна подавалися, як старі історії на новий лад, щоб просто в іншій формі пережити дитячі спогади, то з Мулан маємо трохи іншу ситуацію.

Це мала бути не стільки ностальгія за казкою, скільки приземлена історія. Мультфільм з танцями і чудесами хотіли перетворити на повноцінний підлітковий екшен.

Наскільки у творців стрічки це вийшло – суб’єктивно дуже. Комусь з глядачів не вистачить казкового і фільм здасться прісним, а комусь, навпаки, кілька фантастичних моментів і простота баталій будуть заважати.

Ось що сподобається, певне, усім – це наповнення гарними пейзажами (але не очікуйте масштабу пейзажів Володаря перснів), а також те, як демонструють культуру Стародавньої Піднебесної.

Є романтична лінія, але її зробили скромною і ледь помітною. Повна відсутність вульгарності – у стилі Disney.

У картині простенький гумор, але робочий. Деякі жарти для дітей можуть бути складними, проте прийнятними.





Мулан. Рецензія на екшен-версію мультфільму від Disney про дівчину-воїна / 3 фотографії

Режисерка

За своєрідне оновлення Мулан відповідає новозеландська режисерка Нікі Каро, яка має у своєму портфоліо достойний фільм Дружина доглядача зоопарку, а Мулан – це її перший екшн.

До речі, це найдорожчий фільм в історії кінематографа ($200 млн), який зняла режисер-жінка.

Нікі Каро схильна до надмірності, іноді до відволікання глядача під час діалогу героїв і вона гарно справляється з крупними планами.

Незважаючи на всипані трупами ландшафти під час бою, фільм лишається сонячним і безкровним.

І хоч не проливається кров, перед нашими очима з’являються часто багряні кольори. Квентін Тарантіно точно не оцінив би такий підхід, але таке зображення наштовхує на позитивне сприйняття.

Мулан увібрала й кілька прямих цитат з мультфільму, що допомагає зблизити роботу до знаної усіма історії.

Але Нікі внесла кілька режисерських виборів, які значно відрізняють Мулан від відомої історії.

Актори фільму Мулан

Невпізнанний Джет Лі у ролі імператора Китаю і Донні Йен генерал китайської армії своїх справжніх відомих на весь світ бойових талантів не змогли продемонструвати.

Їхні персонажі були радше архетипами, тому акторської майстерності нам теж не показали, на жаль.

Антагоніст й інші герої другого плану сухі і слабкі, здається, що слабші за мультяшних, але по-мультяшному милі і з завищеним почуттям справедливості.

Загалом чоловічі персонажі в Мулан не такі цікаві, як могли б бути.

Це проблема сучасного Disney, адже посилюючи жіночі персонажі, студія дійсно забуває про чоловіків.

Деякі речі просто пояснюєш собі – ну, це ж казка від Дісней.

Головна героїня стримана і честолюбива. Лю Іфей добре підходить для ролі тендітної войовничої дівчини, проте не вистачало індивідуальності.

Моментами гра здавалася несправжньою. Але героїні вдасться викликати у глядача позитивні емоції і надихнути.

На співчуття до неї творці, думаю, не розраховували.

Цікаві факти про фільм Мулан

На етапі сценарію були значні зміни, пов’язані з рухом Me Too. Так, зі стрічки видалили капітана Лі Шанга, з яким у Мулан мали бути щасливі стосунки.

Кінопродюсер Джейсон Рід заявив, що за часів руху Me Too недоречно робити персонажа, який одночасно виступає начальником і коханим для дівчини.

Тож у Мулан персонажа Лі Шанга розділили на двох героїв — командира Тунга, який навчає Мулан бойовим мистецтвам, і солдата Чень Хунхуея, який закохається у Мулан.

Другий цікавий факт. Оригінальний мультфільм про народну китайську героїню сподобався багатьом, але не китайцям.

Дракон Мушу став образливим персонажем для них, бо величного дракона показували смішним. Мулан стала феміністкою, а не відданою захисницею Китайської Імперії і китайської національної ідеї.

Якщо ще у 1998 році невдоволення однієї закритої країни можна було пережити, то вже у 2020-му — для Disney було легше винести відсутність домашнього прокату, ніж невипуск кіно в Китаї, як вважають деякі критики.

Тому фільм зробили орієнтованим на китайську аудиторію.

Підсумуємо

Мулан – легкий фільм, який не використав на повну свій доволі великий бюджет, а більшість персонажів не допрацьовані.

Але водночас нескладний сценарій Мулан розвиває східну філософію, що кожній людині даровано призначення, яке не можна обдурити, а шлях до успіху – майже ніколи не удача, а швидкий розум, наполеглива праця і подолання себе.

Цінності, які пропагує фільм, треба багатьом вбирати і виховувати у дітей.

Ті ж, хто очікує епічні баталії, будуть розчаровані. Для фільму з таким бюджетом вони напрочуд скромні.

Фільм Мулан показав, що історії про жінок, які мужньо йдуть проти культурного та соціального зерна, все-таки можуть виглядати гарно і не так нав’язливо.

Валерія Маліцька

Мулан – трейлер

Фото: IMDb

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