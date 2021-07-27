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ICTV Ранок 27.07.2021 12:00
27.07.2021 12:00
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В Україні виготовлятимуть новітню зброю? До чого призведе ліквідація Укроборонпрому


Державну стратегічно важливу компанію “Укроборонпром”, що спеціалізується на виготовлені озброєння та військової техніки, ліквідують.

Це обумовлено реформою.

Відповідний законопроект нині знаходиться на підписі у президента Володимира Зеленського.

То що ж буде з обороноздатністю України?

Що було не так з Укроборонпромом?

Укроборонпром був створений за часів президентства Віктора Януковича в кінці 2010 року.

Він об’єднує понад сто державних підприємств та заводів.

Власне, тому його і називають концерном.

Але вже протягом перших 5 років близько 10% з них збанкрутіли.

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Експерти пояснюють, після розпаду Радянського Союзу Україна успадкувала величезний оборонний комплекс.

Однак в бюджеті України не вистачало достатньої кількості коштів, а залучати міжнародні інвестиції було заборонено.

У чому полягає нова реформа?

У ході реформи замість Укроборонпрому має з’явитися нове товариство — Оборонні системи України, яке буде містити різні холдинги: бронетанковий, суднобудівний, авіаційний та інші.

З прозорою наглядовою радою, яка складатиметься з представників від держави та незалежних членів. 

Експерт з корпоративного управління Олександр Лисенко пояснює:

“Укроборонпром буде корпоратизований у акціонерне товариство, він почне виконувати класичну функцію холдингової компанії в оборонно-промисловому комплексі”.

Після того, як закон вступить у дію, нове товариство отримає змогу залучати міжнародні інвестиції.

Зокрема з країн НАТО: США, Канади, Туреччини та інших.

Експерт з питань нацбпезпеки та оборони Гліб Канєвський каже:

“За новим законом підприємства оборонно-промислового комплексу отримають можливість кооперуватися із західними партнерами та приватним бізнесом. Залучати від них інвестиції для того, щоб виробляти величезну кількість озброєння не лише для ЗСУ, а й для експорту”.

Що очікують від нового закону?

Експерти прогнозують, що реформована оборонна система зможе виробляти конкурентноздатні зразки озброєння, що дозволить Україні торгувати своєю зброєю на міжнародних ринках і заробляти більше коштів у валюті, в тому числі сплачуючи податки до бюджету.

З іншого боку ЗСУ зможуть купувати необхідну нову техніку тут, в Україні: безпілотники, радіолокаційні системи, ракети.

І це цікаво іноземному бізнесу. 

Ми маємо передові за світовими мірками підприємства.

Наприклад  “Зоря”— “Машпроект” в Миколаєві, ДП “Антонов”, конструкторське бюро “Луч”, які на сьогодні розробляють сучасні ракетні комплекси Вільха та Нептун, протитанкові комплекси “Корсар”, якими цікавляться військові різних країн, зокрема з Арабських Еміратів, Індії, Пакистану тощо.

Гліб Канєвський пояснює:

Західні інвестори розуміють, що на українському оборонному комплексі можна заробляти гроші, завдяки нашим фахівцям, технологіям, виробничій базі.

Ще один важливий аспект —  оборонно-промисловий комплекс дуже залежний від замовлень Міноборони, наголошують експерти.

Тому необхідно під час реформи забезпечити стале фінансування виробництва.

Паралельно з Укроборонпромом триває реформа системи оборонних закупівель. Минулого року ухвалили відповідний закон.

Гліб Канєвський каже, це був запит суспільства, щоб подолати корупцію на оборонному замовленні:

Однак станом на липень 2021 року оборонні закупівлі досі не запроваджені.

Детальніше про це дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про реформування українських судів.

 Фото: Unsplash

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Теги: зброя, новітня зброя, реформи в Україні
27.07.2021 12:00



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