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Video: Геополітичний розворот. Чи вигідна Україні співпраця з Китаєм

Чим може обернутися зближення Китаю та України.  Останнім часом Україна активно налагоджує відносини з Китаєм. Підписали стратегічний документ про співпрацю у будівництві, навіть ведуться розмови про безвіз. Чи є ризики співпраці з Китаєм? [read_more_news] Як на зближення між Києвом та Пекіном відреагують західні партнери України? Дивіться у відео. Нагадаємо, раніше ми писали погіршення відносин між Росією та Індією. Фото: сайт Офісу Президента України, Pixabay  

Геополітичний розворот. Чи вигідна Україні співпраця з Китаєм
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Чим може обернутися зближення Китаю та України. 

Останнім часом Україна активно налагоджує відносини з Китаєм.

Підписали стратегічний документ про співпрацю у будівництві, навіть ведуться розмови про безвіз.

Чи є ризики співпраці з Китаєм?

Також по темі: CoronaVac. Уся правда про китайську вакцину від коронавірусу Росія і Китай таки відмовляються від долара? Якими будуть наслідки Китай і Україна співпрацюватимуть. Чому США проти і при чому Мотор Січ?

Як на зближення між Києвом та Пекіном відреагують західні партнери України?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали погіршення відносин між Росією та Індією.

Фото: сайт Офісу Президента України, Pixabay

 

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ICTV / Ранок / Геополітичний розворот. Чи вигідна Україні співпраця з Китаєм / 22.07.2021 11:21
22.07.2021 11:21

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