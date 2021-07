Геополітичний розворот. Чи вигідна Україні співпраця з Китаєм

Чим може обернутися зближення Китаю та України.

Останнім часом Україна активно налагоджує відносини з Китаєм.

Підписали стратегічний документ про співпрацю у будівництві, навіть ведуться розмови про безвіз.

Чи є ризики співпраці з Китаєм?

Як на зближення між Києвом та Пекіном відреагують західні партнери України?

