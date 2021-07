Кінець епохи Авакова. Чому саме зараз і яким буде нове МВС

Після 7 років у кріслі міністра внутрішніх справ, останній урядовець Майдану, той хто пережив 4 міністрів, таки залишає свій кабінет.

Учора Верховна Рада під аплодисменти прийняла відставку Арсена Авакова.

Виникає головне питання — чому Арсен Аваков вирішив піти у відставку саме зараз?

Адже можливостей було чимало, особливо коли цього по всій країні вимагали люди.

Зрештою, президент Зеленський обіцяв, що якщо обвинувачені у справі Шеремета виявляться невинними, то Аваков мусить піти у відставку.

За кілька днів, 20 липня — 5-ті роковини вбивства журналіста. То ж виглядає ніби президент дотримався слова.

Політолог Петро Олещук каже:

“Сама фігура Авакова достатньо одіозна і я думаю, що на певному етапі в ОП і сам президент вирішили, що токсичність Авакова перевершує його спроможності контролювати ситуацію”.

Мовляв, треба вміти вчасно відступити заради майбутнього.

Політолог Віктор Таран вважає:

“Арсен Борисович вирішив піти непереможеним, на своїх умовах. Він ні перед ким не прозвітував, не дав жодного коментаря, проти нього не було публічного цькування в парламенті під час голосування за відставку”.

Власне, такий стратегічний і тихий відхід, на думку експертів, може бути пов’язаний з тим, що Аваков ще обов’язково дасть про себе знати і реінкарнується в українській політиці.

Мовляв, з його амбіціями так просто не відступають.

У мережі почали ширитись чутки, начебто Арсен Аваков може стати кандидатом на пост мера Харкова.

Зрештою, він вже одного разу у 2010 намагався очолити Харків.

Щоправда безуспішно, тоді його головним опонентом був нині покійний Геннадій Кернес.

Та на думку експертів, ті часи далеко позаду. І місце мера, хоч і одного з найбільших українських міст, Авакова вже не цікавить.

Відомо, що президент Зеленський на місце міністра внутрішній справ пропонує призначити голову Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності — Дениса Монастирського.

Голосуватимуть за його призначення у Парламенті сьогодні, 16 липня.

Петро Олещук зазначає:

З іншого боку, йому може бути надзвичайно складно влитися у систему, яка працювала під одним керівництвом цілих 7 років.

Крім того, не слід забувати, що це один з найбільших важелів влади в Україні.

На думку експертів охарактеризувати вже екс-міністра внутрішніх справ дуже складно, оскільки усі ці 7 років були дуже неоднорідними.

Політолог Віктор Таран каже:

“У 14-15 роках він, по суті, був одним із тих ствопів, хто врятував Україну. Це не тільки питання створення добробатів. Перші дні після Майдану поліція розбіглась. І Аваков проводив переговори, шукав тих професіоналів, які могли б навести порядок у Києві та регіонах, щоб не було хвилі бандитизму. Йому треба подякувати за Харків, який він не дав в Русскую весну”.

Але також експерт згадує і про корупційні скандали, і про сканадальні Кейси, як от і Чоботарем та Ріфмастером.

Через схожі справи, за останні роки Арсен Аваков сприяв створенню і великого “антиаваківського руху”.

Каталізатором протестів спершу стало вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, зґвалтування у Кагарлику, трагедія у Княжичах, вбивство 5-ти річного Кирила Тлявого, згодом і справи Стерненка і звісно тривалий час недоведені звинувачення на адресу волонтерів та ветеранів у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

“Звичайно, що йому завжди, в першу чергу, апелюють до того, що та реформа поліції, яка була проведена, де факто не завершилася. Значною мірою у нас залишилася та сама міліція часів Януковича з усіма відповідними наслідками, — каже Петро Олещук.

Не зважаючи на тривалі очікування суспільства відставки Авакова, його добровільно-примусове усунення з посади більше насторожує.

Та напередодні, українська політика дійсно перевернула дуже давню і затерту сторінку.

Проблеми нікуди не ділись, але можливо зі свіжим поглядом їх таки вдасться вирішити.

