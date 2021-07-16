Кінець епохи Авакова. Чому саме зараз і яким буде нове МВС

Після 7 років у кріслі міністра внутрішніх справ, останній урядовець Майдану, той хто пережив 4 міністрів, таки залишає свій кабінет.

Учора Верховна Рада під аплодисменти прийняла відставку Арсена Авакова.

Чому саме зараз?

Виникає головне питання — чому Арсен Аваков вирішив піти у відставку саме зараз?

Адже можливостей було чимало, особливо коли цього по всій країні вимагали люди.

Одні експерти вважають, що колишній очільник МВС став занадто токсичним для української влади.

Зрештою, президент Зеленський обіцяв, що якщо обвинувачені у справі Шеремета виявляться невинними, то Аваков мусить піти у відставку.

За кілька днів, 20 липня — 5-ті роковини вбивства журналіста. То ж виглядає ніби президент дотримався слова.

Політолог Петро Олещук каже:

“Сама фігура Авакова достатньо одіозна і я думаю, що на певному етапі в ОП і сам президент вирішили, що токсичність Авакова перевершує його спроможності контролювати ситуацію”.

Інші ж переконані, що це був максимально стратегічний хід екс-міністра.

Мовляв, треба вміти вчасно відступити заради майбутнього.

Політолог Віктор Таран вважає:

“Арсен Борисович вирішив піти непереможеним, на своїх умовах. Він ні перед ким не прозвітував, не дав жодного коментаря, проти нього не було публічного цькування в парламенті під час голосування за відставку”.

Що чекати від Авакова далі?

Власне, такий стратегічний і тихий відхід, на думку експертів, може бути пов’язаний з тим, що Аваков ще обов’язково дасть про себе знати і реінкарнується в українській політиці.

Мовляв, з його амбіціями так просто не відступають.

У мережі почали ширитись чутки, начебто Арсен Аваков може стати кандидатом на пост мера Харкова.

Зрештою, він вже одного разу у 2010 намагався очолити Харків.

Щоправда безуспішно, тоді його головним опонентом був нині покійний Геннадій Кернес.

Та на думку експертів, ті часи далеко позаду. І місце мера, хоч і одного з найбільших українських міст, Авакова вже не цікавить.

Він бачить тільки 2 місця – це або премєр-міністр, або президент. Все інше для нього дуже мало, — переконаний Віктор Таран.

Хто стане наступником Авакова?

Відомо, що президент Зеленський на місце міністра внутрішній справ пропонує призначити голову Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності — Дениса Монастирського.

Голосуватимуть за його призначення у Парламенті сьогодні, 16 липня.

Петро Олещук зазначає:

Здається, він достатньою мірою розбирається у цій сфері, оскільки був до неї дотичний протягом багатьох років.

З іншого боку, йому може бути надзвичайно складно влитися у систему, яка працювала під одним керівництвом цілих 7 років.

Крім того, не слід забувати, що це один з найбільших важелів влади в Україні.

Що залишив по собі Арсен Аваков?

На думку експертів охарактеризувати вже екс-міністра внутрішніх справ дуже складно, оскільки усі ці 7 років були дуже неоднорідними.

Політолог Віктор Таран каже:

“У 14-15 роках він, по суті, був одним із тих ствопів, хто врятував Україну. Це не тільки питання створення добробатів. Перші дні після Майдану поліція розбіглась. І Аваков проводив переговори, шукав тих професіоналів, які могли б навести порядок у Києві та регіонах, щоб не було хвилі бандитизму. Йому треба подякувати за Харків, який він не дав в Русскую весну”.

Але також експерт згадує і про корупційні скандали, і про сканадальні Кейси, як от і Чоботарем та Ріфмастером.

Через схожі справи, за останні роки Арсен Аваков сприяв створенню і великого “антиаваківського руху”.

Каталізатором протестів спершу стало вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, зґвалтування у Кагарлику, трагедія у Княжичах, вбивство 5-ти річного Кирила Тлявого, згодом і справи Стерненка і звісно тривалий час недоведені звинувачення на адресу волонтерів та ветеранів у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

“Звичайно, що йому завжди, в першу чергу, апелюють до того, що та реформа поліції, яка була проведена, де факто не завершилася. Значною мірою у нас залишилася та сама міліція часів Януковича з усіма відповідними наслідками, — каже Петро Олещук.

Не зважаючи на тривалі очікування суспільства відставки Авакова, його добровільно-примусове усунення з посади більше насторожує.

Та напередодні, українська політика дійсно перевернула дуже давню і затерту сторінку.

Проблеми нікуди не ділись, але можливо зі свіжим поглядом їх таки вдасться вирішити.

Детальніше про це дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про важливість судової реформи.

Фото: персональний сайт Арсена Авакова

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