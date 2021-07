Приносять Будді “Фанту”? Незвичайні традиції Таїланду

Чим може здивувати Таїланд.

У Таїланді люди приносять Будді знамениту газовану воду як пожертву Будді.

Цей напій був не дуже популярним у країні, тому продавці вигадали легенду, ніби Будда дуже його любить.

Окрім цього, у Таїланді зараз 2564 рік.

У чому ж причина?

Фото: Pexels

