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Video: Приносять Будді “Фанту”? Незвичайні традиції Таїланду

Чим може здивувати Таїланд. У Таїланді люди приносять Будді знамениту газовану воду як пожертву Будді. Цей напій був не дуже популярним у країні, тому продавці вигадали легенду, ніби Будда дуже його любить. Окрім цього, у Таїланді зараз 2564 рік. [read_more_news] У чому ж причина? Дивіться у сюжеті рубрики емігранти. Нагадаємо, раніше ми писали, як швидко вивчити турецьку. Фото: Pexels

Приносять Будді “Фанту”? Незвичайні традиції Таїланду
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Чим може здивувати Таїланд.

У Таїланді люди приносять Будді знамениту газовану воду як пожертву Будді.

Цей напій був не дуже популярним у країні, тому продавці вигадали легенду, ніби Будда дуже його любить.

Окрім цього, у Таїланді зараз 2564 рік.

Також по темі: Причина в Будді? Чому в Таїланді зараз 2564 рік Ціни на продукти Таїланді: буханка хліба коштує дорожче кілограма курятини? Українка показала, як живе в Таїланді, та розповіла про оренду квартир

У чому ж причина?

Дивіться у сюжеті рубрики емігранти.

Нагадаємо, раніше ми писали, як швидко вивчити турецьку.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Приносять Будді “Фанту”? Незвичайні традиції Таїланду / 22.07.2021 18:00
22.07.2021 18:00

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