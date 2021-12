Спить лише на спині? Унікальні секрети краси Мадонни

Хочеш дізнатись секрети краси Мадонни? Тоді мерщій читай матеріал. Ранок у Великому Місті відшукав інформацію, про яку мало хто знає.

Мадонна – для когось це просто співачка, а для когось справжній еталон краси. У свої 63 роки зірка виглядає енергійною і доглянутою.

Вона часто ділиться своїм життям в Instagram, а тому, ймовірно, ти знаєш про молодого бойфренда. Можливо, саме він додає співачці натхнення.

А про інші секрети ми розповімо тобі далі.

Будь фанатом спорту! Саме такою є Мадонна. Зірка досі любить фізичні тренування і робить усе, щоб її тіло ще довго було «молодим». Серед улюблених занять: карате, плавання, танці, пілатес, верхова їзда, бокс.

Власне, ти лише поглянь на її руки! Вони говорять самі за себе, адже все ідеально!

До речі, навіть під час гастролей Мадонна тренується. Вона просить свого тренера приносити портативний спортивний зал.

Усі знають, що, окрім спорту, важливу роль у підтримуванні форми відіграє харчування.

Дієта зірки складається з шести прийомів – трьох основних і ще трьої перекусів. Таким чином, зірка щось їсть кожні 2-4 години.

А ще Мадонна п’є соки холодного віджиму, любить кавун та різні фрукти і овочі.

Зірка дуже любить наносити глиняні маски на обличчя та тіло. І не дивно, адже вони мають багато корисних властивостей.

Наприклад, процедура глибоко очищає шкіру, виводить токсини, освіжає і тонізує. Але після неї Мадонна обов’язково зволожує шкіру кремом.

Співачка дбає про свою шкіру, а тому наносить сонцезахисний крем, коли виходить на вулицю, а ще одягає головні убори. Усе це необхідно для того, аби захиститися від передчасного старіння.

Єдиний недолік у режимі Мадонни – сон! Адже робочий день співачки починається з 11.30 і триває аж до 3-4 години ранку. Але, подейкують, що зірка спить лише на спині, аби не “пом’яти” обличчя.

Ми ж радимо добре висипатися! А головне – вчасно лягати.

Тепер ти знаєш, які секрети краси використовує Мадонна, аби виглядати молодшою.

Фото: Depositphotos

