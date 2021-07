7 правил ідеального відпочинку на морі

Відпочинок на море – як не зіпсувати собі відпустку та отримати купу задоволення.

Літо, сонце, пляж – так виглядає для багатьох ідеальний відпочинок.

Коли їдеш у відпустку на море, хочеться повністю розслабитися, поніжитися на сонці, покупатися у морі, відпочити із друзями та сім’єю.

Проте потрібно пам’ятати кілька правил, щоб твій відпочинок не перетворився на пекло.

Як же ж гарно виглядає морська засмага! Гріх не покрасуватися нею на фото. Проте потрібно пам’ятати: гарну засмагу можна отримати лише правильно засмагаючи.

Не потрібно лежати на сонці з ранку до вечора. Найкращі години для приймання сонячних ванн – з 7.00 до 11.00 і з 15.00 до 19.00.

Не думай, що чим більше припікає сонце, тим кращою буде засмага. Навпаки: ти ризикуєш отримати сильні опіки шкіри, а може й рани.

Обов’язково прикривай дітям плечі і одягайте панамки, щоб на тілі не утворилися рани. Якщо опіки вже є – масти тіло спеціальними кремами і одягай легкий одяг на довгий рукав.

І бери на пляж парасольку.

Пахлава медова, свіжа кукурудза, пиріжки, риба і багато іншого – назви цих продуктів ми чуємо на пляжі щопівгодини. Проте не варто їх купляти! Наклади вето на ці продукти.

Адже разом із пиріжками до вашого організму може потрапити кишкова паличка, а разом із рибою – ботулізм! А під час пандемії – ще й коронавірус.

Ніхто не відповідає за якість продуктів, які розносять на пляжі. І ти нікому потім не доведеш, що їжа придбана саме у цієї людини. А проблеми можуть бути серйозними.

Саме тому носи продукти на пляж із собою. Бери ті, які не можуть швидко зіпсуватися під сонцем. Найкраще обирати свіжі овочі та фрукти. Але обов’язково їх мий!

І перед їжею не забувай дезінфікувати руки антисептиком.

Пийте багато води, щоб організм не потерпав від зневоднення. Адже висока температура повітря і прямі сонячні промені можуть завдати організмові великої шкоди.

Окрім зневоднення, можна отримати ще й тепловий удар через перегрівання організму. Якщо будеш на пляжі весь день, то норма води для дорослої людини – від 11 до 15 склянок.

Тому обов’язково беріть із собою просту або мінеральну воду, холодний чай, компот, соки. Тільки не пийте льодяну воду, адже ризикуєте захворіти. Краще випити воду помірної холодності, ніж злягти на відпочинку з ангіною.

Обов’язково купайся лише у дозволених місцях. По-перше, так ти зменшиш ризик захворювання на різні хвороби. По-друге, пісок і вода у таких місцях будуть набагато чистішими. По-третє, на таких пляжах за тобою слідкуватимуть рятувальники.

Якщо ти на свій ризик підеш у місця, заборонені для купання, то ризикуєш не лише підхопити кишкову паличку чи лептоспіроз, а й потонути, якщо тобі раптово стане погано чи занесе течією.

І пам’ятайте: запливати за буйки не можна.

Пісок має бути свіжим, сухим і чистим. Вологий пісок – це місце для розмноження бактерій. Адже бактерії комфортно почувають себе саме у вологому середовищі.

Старайтеся не ходити босими по мокрому піску, адже існує ризик підхопити грибок або стригучий лишай.

Тому носи тапочки і лягай на рушник, покривало або шезлонг.

Бери пляж особистий рушник, килимок і одяг на перезміну. Краще взяти з собою два купальники, щоб не переохолоджувати статеві органи мокрою і холодною білизною.

Не можна сідати на пісок без захисту. Особливо жінкам! Оскільки на статеві органи здатні потрапити рештки грибків та віруси, що може викликати багато хвороб.

Багато відпочивальників не уявляють свою відпустку на морі без алкоголю. Ще й тітоньки з пивом так спокушають своїми фразами про холодне пиво. Але алкоголь на пляжі пити не можна.

По-перше, він сповільнює реакцію, а у воді це дуже небезпечно. Один неправильний рух, одна пропущена секунда – і наслідки будуть плачевними.

По-друге, алкоголь провокує на сон. А, заснувши на сонці, можна отримати тепловий удар і спалити собі шкіру.

По-третє, алкоголь не втамовує спрагу, яким би холодним він не був.

Фото: Pexels

