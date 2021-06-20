Ах, Одеса: небанальний путівник головним морським курортом України

Які місця відвідати та чим зайнятися в Одесі.

Ковідні реалії, у яких ми живемо вже другий рік, не лише обмежили поїздки за кордон і подарували цілу купу неприємностей, а й посилили туризм всередині країни.

Одним із найпопулярніших напрямків для літніх мандрівок в Україні традиційно залишається Одеса.

І не дивно. Перлина біля моря славиться не лише своїми численними пляжами та атмосефрними закладами, а й величною архітектурою, інстаграмними місцями і колоритними місцевими жителями.

Ранок у Великому Місті зараз розповість, як відкрити для себе небанальну Одесу та наповнитись незабутніми враженнями на весь рік.

Що подивитися та чим зайнятися в Одесі?

Побачити класичну Одесу

Ми обіцяли, що наш путівник головним морським курортом України буде небанальним та цікавим.

Але не згадати про найвизначніші місця Одеси, за які її любить увесь світ, буде несправедливо та гріховно.

Тож, завітавши у перлину біля моря, спершу потрібно:

Прогулятися Приморським бульваром, звідки можна дістатися буквально до всіх визначних місць міста;

Відвідати Одеський театр опери та балету (або хоча б сфотографуватись біля нього);

Поглянути на пам’ятник Дюку де Рішельє з усіх ракурсів і знайти найцікавіший;

Пройтися найактивнішою вулицею Одеси — Дерибасівською;

Порахувати Потьомкінські сходи і збитися з рахунку;

Зробити фото біля колон Воронцовського палацу.

Чомусь до класичних пам’яток мало хто відносить Пасаж.

На нашу думку, це несправедливо, адже його мають побачити всі поціновувачі архітектури з особливим шармом.

Тож, коли втомишся, рахувати Потьомкінскі сходи й слухати музикантів на Приморському бульварі, вирушай пити каву та купувати сувеніри в Одеський Пасаж.

Заблукати в одеських двориках

Якщо ти хочеш відкрити для себе справжню Одесу, тоді мусиш інтуїтивно йти кудись вглиб житлових будиночків.

Ліплені арки, сходи різної висоти та кривизни, павутина білизняних мотузок і, звісно, ж сусіди, які спілкуються одне з одним просто з відчинених вікон.

Саме ці старовинні дворики та ті, хто там мешкає, зможуть передати дух тієї славетної Одеси, якій присвячено стільки пісень, віршів та анекдотів.

Не забудь лиш захопити з собою камеру та почуття гумору.

Поторгуватися на “Привозі”

Якщо вже мова зайшла про спражній одеський колорит, тоді неможливо не згадати про головний ринок міста — “Привоз”.

Тут не лише можна купити свіжі продукти і знайти найсмачніші у світі смажені бички, а й насолодитись головною окрасою міста — людьми.

Вони тебе і торгуватися навчать, і своїми фірмовими жартами потішать.

Віднайти найцікавіші пам’ятки

Одеса просто сповнена цікавезними місцинками, про які мало хто знає.

У наш список “must visit” увійшли:

Прибутковий будинок Г. Ф. Рафаловича або Будинок-стіна.

Є в Одесі одна архітектурна родзинка, розташована за адресою Воронцовський пров., 4.

Особливість її у тому, що складається вона лише з однієї стіни.

І поки здивовані туристи збираються біля чудернацього будинку натовпами, там спокійно мешкають місцеві.

Пам’ятник Дарту Вейдеру.

Чи знав(-ла) ти, що перший пам’ятник у світі, присвячений темному лорду “Зоряних війн”, був встановлений саме в Одесі?

Цікаво, що цей монумент майстер Олександр Мілов створював не з нуля. Раніше на тому ж місці височів пам’ятник Леніну.

У зв’язку з декомунізацією його планували знести, проте врешті-решт знайшли більш винахідливе рішення: вождя пролетаріату перетворили на імператора темних сил.

Арт-об’єкт “Дім сонця”

Одним з найінстаграмніших місць Одеси, безумовно, є арт-об’єкт “Дім сонця” на пляжі Ланжерон.

Це прототип старих бронзових дверей, які раніше були входом у будинок на Рішельєвській, 21.

За задумом скульптора Михайла Реви вранці на світанку сонце “заходить” в Одесу через розкриті двері біля моря.

Пам’ятник апельсину

Перед тим, як твій внутрішній критик поставить під сумнів ідею встановлювати пам’ятники фруктам, ми тебе запевнимо — це не спроста.

Вважається, що апельсин врятував ціле місто!

Улютому 1800 року три тисячі грецьких апельсинів було доставлено з Одеського порту до Санкт-Петербурга, щоб задобрити імператора Павлу І й отримати фінансування на будівництво порту.

Погуляти катакомбами

Якщо клаустрофобія тебе не бентежить, тоді варто набратися сміливості і наважитись на одну з найбільш незвичних екскурсій.

Одеські катакомби під Молдаванкою — це величезний підземний лабіринт протяжністю у тисячі кілометрів.

Він утворився після робіт з видобутку каменю ще у ХІХ столітті і встиг відіграти важливу роль у різні етапи історії міста.

У роки Другої світової там ховався партизанський загін, під час Холодної війни у катакомбах були побудовані протиатомні бункери і у всі часи підземелля використовував одеський кримінальний світ.

А зараз там проводять цікавезні екскурсії, які може відвідати кожен охочий, отримавши від організаторів каску, ліхтарик та прослухавши короткий інструктаж.

Ось і все, залишилось побажати тобі незабутньої мандрівки!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ТОП-10 прчин відвідати Львів.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.