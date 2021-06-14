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ICTV Ранок 14.06.2021 11:20
14.06.2021 11:20
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Не гірше, ніж у Болгарії. Як незабутньо відпочити в українському Чорноморську


Чорноморськ: чи варто їхати і чим зайнятися.

Зручне розташування, кришталево чисте море і прекрасна музика на фоні…

Не дарма Чорноморськ — раніше відомий, як Іллічівськ, — порівнюють з болгарськими курортами Несебра.

А, оскільки пандемія ускладнила поїздки за кордон, час знаходити прекрасні місця для відпочинку вдома.

Ранок у Великому Місті із цим допоможе.

Відпочинок у Чорноморську 2021

Чорноморськ: де знаходиться і як дістатися?

Невелике портове містечко Чорноморськ знаходиться всього лиш за 20 км від Одеси.

І тут, власне, ховається відповідь на запитання “звідки ж починати свій шлях?”.

Погулявши найголовнішим курортом України і до схочу насолодившись колоритом одеситів, ти можеш поїхати до Чорноморська навіть на таксі.

А, якщо переплачувати тобі зовсім не хочеться, тоді вирушай на автовокзал.

Автобуси з Одеси до Чорноморська ходять кожних 15 хв — з 6:30 до 21:00.

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Клімат у Чорноморську

Місто Чорноморськ розташоване на правому та лівому березі Сухого лиману і, звісно, на узбережжі Чорного моря.

Найтепліший місяць року — липень, із середньомісячною температурою +21,9 °C.

За цей час вода добре прогрівається. Тому найкраще їхати в Чорноморськ в середині липня-початку серпня.

Сюди ж варто додати про пляжі, якими славиться містечко.

Центральний пляж Чорноморська в цьому році вже восьмий раз отримав «Блакитний прапор» — міжнародний екологічний сертифікат.

Тому не лише плавати буде приємно у теплій та чистій воді, а й фотогарфуватись на її блакитному фоні…

Чим зайнятися у Чорноморську?

Чорноморськ найбільше цінують за те, що він не надто забитий туристами і торговими точками.

Проте це зовсім не означає, що тут немає, чим зайнятися — у місті мешкає близько 60 тисяч людей, як-не-як.

Отже, окрім екскурсій в Одесу, прогулянок дикими пляжами та вилазок на сухий Лиман, у Чорноморську є:

  • Пляжні розваги

Для відпочивальників тут доступні всі класичні розваги, від “бананів” до пляжного футболу.

Скутери і катамарани, катери і водні гірки — словом, стандартний набір усіх пляжів України!

  • Прогулянки містом

Чорноморськ не має аж так багато архітектурних шедеврів, як сусідка-Одеса, однак тут можна знайти цікаві об’єкти.

Напрочуд красивий Приморський парк, фонтан у формі Русалоньки, каскад водосподів на вулиці Праці і навіть міні-версія Потьомкінських сходів.

А, коли гуляти не стане сили, можна перепочити у кафе та ресторанах просто біля моря або ж розважитись у нічних клубах.

  • Музика і море

І, звісно, ми не могли пройти повз легендарного фестивалю Koktebel Jazz Festival, що перекочував у Чорноморськ з Криму.

Сюди з усього світу з’їжджаються як відомі музиканти з ексклюзивними програмами, так і виконавці-початківці.

Насолоджуватися джазом на березі моря — хіба може бути щось краще?

І як останній аргумент того, що Чорноморськ вартий твоєї уваги, поглянь на його красу з пташиного польоту:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як незабутньо провести час у Лазурному.

Фото: Unsplash

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Теги: відпочинок, подорожі, Чорне море
14.06.2021 11:20



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