Не гірше, ніж у Болгарії. Як незабутньо відпочити в українському Чорноморську

Чорноморськ: чи варто їхати і чим зайнятися.
Зручне розташування, кришталево чисте море і прекрасна музика на фоні…
Не дарма Чорноморськ — раніше відомий, як Іллічівськ, — порівнюють з болгарськими курортами Несебра.
А, оскільки пандемія ускладнила поїздки за кордон, час знаходити прекрасні місця для відпочинку вдома.
Ранок у Великому Місті із цим допоможе.
Відпочинок у Чорноморську 2021
Чорноморськ: де знаходиться і як дістатися?
Невелике портове містечко Чорноморськ знаходиться всього лиш за 20 км від Одеси.
І тут, власне, ховається відповідь на запитання “звідки ж починати свій шлях?”.
Погулявши найголовнішим курортом України і до схочу насолодившись колоритом одеситів, ти можеш поїхати до Чорноморська навіть на таксі.
А, якщо переплачувати тобі зовсім не хочеться, тоді вирушай на автовокзал.
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Автобуси з Одеси до Чорноморська ходять кожних 15 хв — з 6:30 до 21:00.
Клімат у Чорноморську
Місто Чорноморськ розташоване на правому та лівому березі Сухого лиману і, звісно, на узбережжі Чорного моря.
Найтепліший місяць року — липень, із середньомісячною температурою +21,9 °C.
За цей час вода добре прогрівається. Тому найкраще їхати в Чорноморськ в середині липня-початку серпня.
Сюди ж варто додати про пляжі, якими славиться містечко.
Центральний пляж Чорноморська в цьому році вже восьмий раз отримав «Блакитний прапор» — міжнародний екологічний сертифікат.
Тому не лише плавати буде приємно у теплій та чистій воді, а й фотогарфуватись на її блакитному фоні…
Чим зайнятися у Чорноморську?
Чорноморськ найбільше цінують за те, що він не надто забитий туристами і торговими точками.
Проте це зовсім не означає, що тут немає, чим зайнятися — у місті мешкає близько 60 тисяч людей, як-не-як.
Отже, окрім екскурсій в Одесу, прогулянок дикими пляжами та вилазок на сухий Лиман, у Чорноморську є:
- Пляжні розваги
Для відпочивальників тут доступні всі класичні розваги, від “бананів” до пляжного футболу.
Скутери і катамарани, катери і водні гірки — словом, стандартний набір усіх пляжів України!
- Прогулянки містом
Чорноморськ не має аж так багато архітектурних шедеврів, як сусідка-Одеса, однак тут можна знайти цікаві об’єкти.
Напрочуд красивий Приморський парк, фонтан у формі Русалоньки, каскад водосподів на вулиці Праці і навіть міні-версія Потьомкінських сходів.
А, коли гуляти не стане сили, можна перепочити у кафе та ресторанах просто біля моря або ж розважитись у нічних клубах.
- Музика і море
І, звісно, ми не могли пройти повз легендарного фестивалю Koktebel Jazz Festival, що перекочував у Чорноморськ з Криму.
Сюди з усього світу з’їжджаються як відомі музиканти з ексклюзивними програмами, так і виконавці-початківці.
Насолоджуватися джазом на березі моря — хіба може бути щось краще?
І як останній аргумент того, що Чорноморськ вартий твоєї уваги, поглянь на його красу з пташиного польоту:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як незабутньо провести час у Лазурному.
Фото: Unsplash