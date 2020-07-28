Море в Україні: кращі місця для відпочинку

Де відпочити на море в Україні – найкращі морські курорти

Через карантин більшість украхнців цьогоріч відмовляютьсяч від поїздок за кордон. Але добре відпочити можна на Батьківщині. Куди саме поїхати на море в Україні – Ранок у Великому Місті тобі з радістю підкаже.

Про найкращі літні курорти та місця для відпочинку – читай нижче у матеріалі.

Куди поїхати на море в Україні

Одеса

Одеса – одне з найбільш популярних місць для відпочинку. Там є на що подивитися, багато пляжів на вибір, щоб покупатися, і безліч місць для розваг.

Кращі пляжі Одеси

Ланжерон: там ти зможеш не лише покупатися в морі, а й навідатись в місцевий дельфінарій. Перевага цього пляжу в тому, що він знаходиться найближче до центру.

Відрада: цей пляж знаходиться відразу за Ланжероном. Там ти знайдеш безліч різноманітних закладів, де можна смачно поїсти.

А по канатній доріжці можна дійти до пляжу і зробити кілька красивих фото.

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Аркадія: клуби, бари та інші розваги ти знайдеш на цьому пляжі. Якщо хочеш добряче розважитись, тоді тобі точно сюди.

13-а станція Великого Фонтану: на відміну від попереднього пляжу, цей більш спокійний.

Золотий берег: цей пляж найбільш віддалено знаходиться від попередніх. Але він нічим не гірший.

Нещодавно його трохи оновили, тому є ймовірність, що буде людно.

Арабатська стрілка

Саме так Арабатська стрілка виглядає з висоти пташиного польоту. Красиво, чи не так?!

Це місце ідеально підійде для тих, хто хоче спокійний, сімейний відпочинок на морі. Адже закладів для розваг як таких, там немає.

Арабатська стрілка розташована між Азовським морем та заливом Сиваш.

Великий вибір житла, чисте море, лояльні ціни – те, що треба для релаксу.

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Кінбурнська коса

Кінбурнська коса – це місце ідеально підійде для вас, якщо ви зібралися жити в палатках.

Найкраще їхати на відпочинок туди в серпні, адже в червні та липні ви будете більше відбиватися від комарів, аніж розслаблятися.

Обережно! Якщо будете гуляти і дійдете до кінця коси, то там краще не купайтеся. Можна легко потонути.

Лазурне

Це селище міського типу. Воно розташоване на побережжі Чорного моря в Херсонській області.

Обрати місце для проживання буде досить легко. Помешкання на різний смак та доступні ціни.

Пляжі цього регіону славляться дрібним білим піском, зустрічається мало мушель і в серпні та вересні можна побачити багато медуз.

В Україні ви можете знайти ще й інші варіанти для відпочинку, та ми вам рекомендуємо лише найкращі, аби ви не шкодували, що дарма витратили свій час. Гарного відпочинку!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про кращі відкриті басейни Києва.

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