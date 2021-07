5 причин звернутися до ендокринолога

Коротко про необхідність обстежень у лікаря-ендокринолога та чому це так важливо.

Здоров’я — основа нашого життя, але іноді ми ігноруємо цей важливий факт, забуваючи проходити планові перевірки у низки лікарів.

Тому Ранок у Великому Місті пропонує тобі ознайомитися з головними причинами звернутися до ендокринолога.

Спочатку звернемо увагу на важливі аспекти теми.

У свою чергу вони беруть участь у найважливіших процесах життєдіяльності.

Простіше, “приводять в рух” організм. Тому гормони потребують постійних обстежень та своєрідної “підтримки”.

Давай дізнаємося про основні причини звернутися до ендокринолога.

Якщо відчуваєш недомагання: підвищену втому, сухість та спрагу, тремор, прискорене серцебиття, випадіння волосся, проблеми зі шкірою, безсоння, зниження пам‘яті, різке збільшення або зменшення маси тіла тощо.

Тоді це одна з причин піти і перевіритись у ендокринолога.

Гормони — біологічно активні речовини, які необхідно перевіряти.

Навіть якщо ти почуваєш себе цілком здоровим, їх стан може бути досить нестабільним.

Ми не хочемо тебе лякати, але час від часу потрібно здавати аналізи на гормони.

Пам’ятай, симптоми захворювань ендокринної системи дуже схожі з іншими ознаками хвороб, тому слід звернутися до ендокринолога.

Таким чином ти виключиш величезний список можливих порушень.

Окрім того, лікар обов‘язково надасть важливі поради та направить тебе на наступні обстеження, якщо це необхідно.

На жаль, з віком наш організм втрачає здатність повноцінно виробляти усі необхідні гормони.

Тому слід частіше їх перевіряти, щоб усунути можливі проблеми та “підтримувати” здоровий стан організму.

Краще випередити проблему, ніж займатися нею, коли вона вже з’явиться.

Якщо плануєш вагітність або хочеш сісти на дієту, то такі справи потребують чіткого обстеження, і ендокринна система — не виключення. Чому?

Тобі точно необхідно підібрати правильний раціон, режим, а, можливо, усунути певні проблеми для здорового результату.

Отже, нам необхідно піклуватися про власне самопочуття, слід частіше відвідувати лікарів та проходити обстеження.

Фахівці радять раз на рік перевіряти організм у профілактичних ціллях.

Пам’ятай, здоров’я відіграє важливу роль у нашій життєдіяльності, воно контролює абсолютно все: від твого нормального стану, настрою, до можливості працювати, радіти власному життю та скрізь відчувати себе комфортно.

Тому нашим завданням є турбота та догляд про себе, а в цьому нам неодмінно допоможе не Google, а спеціалісти у сфері медицини.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли потрібно звертатися до психолога.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.