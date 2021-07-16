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Video: Європа відкрилася для українців? Куди можна поїхати з доступними нам вакцинами

Рада ЄС включила Україну до переліку держав, для громадян яких пропонують скасувати обмеження на подорожі. Про це повідомило МЗС України. Що це означає для мандрівників? Які документи необхідні для перетину кордону? І куди нині можуть поїхати громадяни після вакцинації доступними в Україні препаратами? [read_more_news] Відповіді на ці та інші питання дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підготуватися до подорожі за кордон. Фото:Unsplash

Європа відкрилася для українців? Куди можна поїхати з доступними нам вакцинами
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Рада ЄС включила Україну до переліку держав, для громадян яких пропонують скасувати обмеження на подорожі.

Про це повідомило МЗС України.

Що це означає для мандрівників?

Які документи необхідні для перетину кордону?

І куди нині можуть поїхати громадяни після вакцинації доступними в Україні препаратами?

Також по темі: Скасували рейс? Які діяти в такій ситуації — покрокова інструкція Вакцинація в Україні. Як і де зробити щеплення та отримати "ковідний" сертифікат Без паспорта вакцинації не пустять в ЄС? Як і коли запрацюють ковід-сертифікати

Відповіді на ці та інші питання дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підготуватися до подорожі за кордон.

Фото:Unsplash

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ICTV / Ранок / Європа відкрилася для українців? Куди можна поїхати з доступними нам вакцинами / 16.07.2021 11:00
16.07.2021 11:00

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