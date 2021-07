Європа відкрилася для українців? Куди можна поїхати з доступними нам вакцинами

Рада ЄС включила Україну до переліку держав, для громадян яких пропонують скасувати обмеження на подорожі.

Про це повідомило МЗС України.

Що це означає для мандрівників?

Які документи необхідні для перетину кордону?

І куди нині можуть поїхати громадяни після вакцинації доступними в Україні препаратами?

Відповіді на ці та інші питання дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

Фото:Unsplash

