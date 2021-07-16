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ICTV Ранок 16.07.2021 20:20
16.07.2021 20:20
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Ще та русалонька. Кардашян порадувала світлиною в бікіні


Американська світська левиця Кім Кардашян похизувалася новим фото з підписниками.

Зірка показала, як занурюється у басейн.

Світлину знаменитість розмістила у своєму інстаграм-блозі.

Мистецько фото Кім зібрало понад три мільйони двісті тисяч вподобань.

Також по темі: Знову пікантні знімки? Кім Кардашян поділилася відвертим фото Бокс і піст: cекрети краси Кортні Кардашян Кім Кардашян без макіяжу похизувалася формами на відпочинку

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про смішне відео Нікітюк.

Фото: kimkardashian

 

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Кім Кардашьян, шоу-біз
16.07.2021 20:20



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