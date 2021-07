Ще та русалонька. Кардашян порадувала світлиною в бікіні

Американська світська левиця Кім Кардашян похизувалася новим фото з підписниками.

Зірка показала, як занурюється у басейн.

Світлину знаменитість розмістила у своєму інстаграм-блозі.

Мистецько фото Кім зібрало понад три мільйони двісті тисяч вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: kimkardashian

