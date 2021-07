Модні сонцезахисні окуляри 2021: стильні жіночі моделі

Які сонцезахисні окуляри в моді цього літа? Ми підготували для тебе 5 найкрутіших моделей 2021 року, серед яких ти точно вибереш щось до вподоби.

Вони допоможуть тобі урізноманітнити образи та захистять очі від шкідливого впливу ультрафіолету.

Як би не змінювалися модні тенденції і тренди, окуляри-«авіатори» завжди будуть в моді.

Зараз дизайнери модернізують цю класичну оправу.

Експериментують із незвичайною формою лінз, додають футуризму.

Кокетливі «котячі очі» зазвичай на вигляд «дуже ретро», але не цього сезону.

Сучасні тенденції не оминають ці моделі.

Проте нові віяння моди аж ніяк не позбавляють «кішечок» їхньої непересічної чарівності.

Вузькі окуляри

Подовжені модні форми сонцезахисних окулярів — гарна альтернатива великогабаритним оправам.

Ці моделі поєднуються, як зі спортивним одягом, так і класичним вбранням.

З такими окулярами у вашого образу немає шансів залишитися нудним.

Окуляри-оверсайз

Великі окуляри, що закривають не лише очі, а й частину обличчя, підійдуть для прихильниць екстравагантних образів.

Улітку 2021 року буде багато моделей з масивною оправою і складною формою скелець.

Проте такі окуляри пасують не всім.

Личитимуть вони володаркам квардратного або прямокутного обличчя.

Футуристичні окуляри

Десятиліттями майбутнє є натхненням для світу моди.

Тому футуристичний стиль для сонцезахисних окулярів — виграшний варіант.

Незвичайні оправи, скло з напиленням. Ці елементи моделей додадуть твоєму образу свіжості та шарму.

Обирай стильні окуляри, але пам’ятай, що їхнє ключове завдання – це захист від сонця.

Фото: Pixabay

