Помічники у діджитал-світі. Навіщо нам комп’ютерні окуляри та як їх обрати

Комп’ютерні окуляри: навіщо потрібні і як вибрати.

Ще в «докоронавірусних» реаліях величезна кількість людей працювала за комп’ютером.

Пандемія ж пришвидшила процес масової діджиталізації.

І через дистанційне навчання до когорти офісних працівників долучились студенти та навіть школярі.

Тривала робота за комп’ютером дуже втомлює та може несприятливо позначитися на здоров’ї очей.

Тож інтерес до захисних окулярів зростає з кожним днем.

Саме тому Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про них більше.

Перед тим, як розповісти про користь захисних окулярів, слід пояснити, як вони працюють.

Головним елементом тут є лінзи, які мають спеціальне покриття.

Ось основні переваги окулярів для роботи за комп’ютером:

Також слід зазначити, що такі лінзи не чинять коригуючого ефекту на кришталик.

Отже, є нешкідливими навіть для дітей.

Перед тим, як обрати окуляри, слід проконсультуватися із офтальмологом.

Фахівець допоможе підібрати необхідну модель і не прогадати з типом лінз.

Останнє, до речі, є вкрай важливим.

Ще одна важлива порада — у випадку із захисними окулярами не варто покладатись на онлайн.

В Інтернеті тобі ніхто не гарантуватиме якість та ефект.

А от в оптиці ти можеш запитати поради у продавця-консультанта і навіть поцікавитися наявністю сертифікатів.

Слід приготувати себе до того, що окуляри для захисту не коштуватимуть дешево.

Вироби за 300 гривень – неякісна підробка, яка може нашкодити твоєму зору.

Якщо якість для тебе в пріоритеті, зверни увагу на виробників Японії, Швейцарії та Німеччини.

Після того, як спробуєш попрацювати в окулярах, не забувай слідкувати за власними відчуттями.

Носити такі вироби категорично заборонено, щоб сильніше не нашкодити очам.

