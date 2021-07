Геометрія, квіти і не тільки. Модні тренди на літо 2021

Влітку 2021 ці модні тренди захоплять не лише подіуми, але й вулиці великих міст.

Що носитимуть у наступному сезоні – детально розповімо у матеріалі.

Принт тай-дай – це малюнок, який нагадує фарбу, що розпливлася.

Завдяки особливій техніці фарбування, кожна річ виходить унікальною – повторити один і той самий візерунок просто неможливо.

Цей оригінальний принт чудово підходить сміливим та впевненим у собі особистостям.

Носити такі речі можна в будь-якому стилі, головне, щоб малюнок поєднувався хоча б з одним відтінком твого луку.

Минулого літа одним із головних модних хітів був лаконічний кроп-топ.

У 2021 році він став більш романтичним трансформувався в укорочену блузу.

Особливо стильно виглядатимуть моделі зі шнурівкою, рукавами-воланами та іншим романтичним декором.

Вертикальна смужка – класичний тренд, який регулярно повертається на модний Олімп.

Ми обожнюємо її за елегантність, універсальність та вишукану простоту.

А ще – за те, що цей геометричний принт справді робить фігуру візуально стрункішою.

Якщо більше любиш традиційні поєднання – вибирай завжди модну чорно-білу смужку.

Якщо ж хочеться чогось особливого – зверни увагу на соковиті кольорові варіанти.

Палаццо і кльош від коліна – найбільш затребувані моделі джинсів у сезоні весна-літо 2021.

І чим вільнішими вони будуть, тим краще.

Востаннє такі джинси були популярними ще у дев’яностих – і ось знову.

Втім, якіщо колись вони виглядали дещо по-хуліганськи, то сьогодні вдало вписуються навіть у вишукані аутфіти у стилі бохо.

Насичена фуксія чи делікатна пудра – який рожевий обереш ти?

Саме цей колір обіцяє стати головним у літніх гардеробах. Причому, в тренді – усі його відтінки.

Свою прихильність до рожевого у нових колекціях показали Chanel, Valentino, Chloé та інші модні легенди.

Причому, вдягатися в нього дизайнери пропонують з голови до ніг.

Масивні ланцюги, до яких ми вже встигли звикнути цієї весни, влітку можна буде побачити не лише на шиї.

Відтепер вони стануть неодмінним елементом модних сумок, одягу та навіть головних уборів.

Мода циклічна, тому завжди повертається.

Ось і брюки та джинси з заниженою талією, які були антитрендом з добрий десяток років, знову з’являються в шафах красунь (поки – лише найсміливіших).

Тож якщо ти не проти показати фігуру – зверни увагу на цей дежавю-тренд.

Літо – це час, коли усе зеленіє та квітне. Чому б не взяти приклад з природи?

Обирай улюблені квіти – ніжні польові квіти чи величезні яскраві маки – в цю пору року все виглядатиме чудово.

Такий принт підкреслить твою жіночність і замаскує недоліки фігури, якщо вони є.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модне взуття на літо 2021.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.