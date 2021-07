Матовий лак і «голі» нігті. Модний педикюр на літо 2021

Літній педикюр – модні ідеї дизайну, які ти захочеш втілити у життя.

Красивий педикюр не менш важливий, ніж акуратний манікюр. Особливо влітку, коли найпопулярнішим взуттям стають відкриті босоніжки.

Який дизайн педикюру буде у тренді цього літа? Ранок у Великому Місті зібрав найкрутіші ідеї, серед яких кожна модниця обере варіант до смаку.

Літо – час яскравих барв та нестандартних підходів.

То чому б не зробити педикюр різнокольоровим? Наприклад, кожен нігтик покрити своїм кольором.

Гаму можна вибрати як спокійну пастельну, так і вибухово-кислотну.

Або зробити дизайн у стилі color block на кількох пальчиках, а решту – просто покрити однотонним лаком.

Якщо тобі набридли стандартні глянцеві лаки, зверни увагу на модні матові.

Таке покриття виглядає ніжним, м’якеньким і оксамитовим.

Матовий ефект сьогодні є одним із найпопулярніших. Він підкорює своєю лаконічністю і водночас виглядає вишукано.

А якщо поєднати матовий лак із глянцевим або доповнити фольгою, може вийте справді крутий результат.

Стильний літній педикюр, виконаний у техніці омбре, чудово доповнить будь-який літній аутфіт.

Особливо ефектно виглядає райдужний дизайн, у якому майстер створює градієнт з яскравих радісних кольорів.

Дизайн можна доповнити малюнками, наприклад, сердечком або маленькою квіткою.

Для літа – те, що треба!

Графічні малюнки – один із головних дизайнів літнього педикюру 2021.

Якщо найближчі тижні плануєш провести в офісі – надавай перевагу монохромним лініям.

А от якщо збираєшся у відпустку – порадуй себе кольоровим графічним педикюром.

Він чудово виглядатиме із легкими сукнями, шортами та купальниками.

Nude pedicure виглядає дуже природньо, так, наче ти забула нафарбувати нігті.

Насправді покриття може як бути, так і не бути. А от ніжки повинні виглядати максимально доглянутими, інакше нюдовий педикюр виглядатиме неохайно.

«Голі» нігті на ногах цьогоріч підкорили модні подіуми, тож надихайся прикладом Dior, Chanel та інших ключових модних домів.

Фото: Unsplash

