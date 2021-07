Пристрасть, ніжність, позитив: 5 наймодніших відтінків лаку для нігтів 2021

ТОП-5 модних відтінків лаку для нігтів 2021.

Коли хочеться життєвих змін, а каре рубати шкода, дівчата зазвичай фарбують нігті.

А що, новий манікюр — класна можливість підняти собі настрій і доповнити образ.

А щоб він був стильним, варто стежити за останніми трендами.

Читай матеріал Ранку у Великому Місті, щоб обрати свій ідеальний лак для нігтів і мати +1 тему для розмови з майстром манікюру.

Почнемо із кольору, що у 2021 році перебуває на піку своєї слави.

І не дивно — оливковий завжди виглядає на нігтях вишукано й дорого.

А найголовніше, що для цього йому не потрібно жодних помічників!

Усі відтінки оливкового стануть відмінним доповненням твого стильного образу.

Класичний червоний — це звісно добре, але варто змінити його на колір вина і… пристрасті.

Із дизайном чи без, він виглядатиме однаково розкішно!

Під сріблястим відтінком ми маємо на увазі ультра-модний у 2021 світло-сірий колір із текстурою перламутру.

Це самодостатній колір, що не потребує додаткових маніпуляцій з дизайном.

Його фішка — баланс між святковістю та стриманістю.

Немає нічого практичнішого за бежевий колір, адже його можна поєднати зі всім.

Цей ніжний відтінок допоможе тобі ще й приєднатись до одного з головних трендів цього року — природності.

Ну поглянь, як стримано й доречно він виглядає на нігтях — рай усіх мінімалістів!

Якщо тобі не до душі усе, що пастельне й мінімалістичне, тоді обирай неонові відтінки.

Тож не відмовляй собі у позитиві, фарбуй нігті у неон і наближай тим самим літо!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модний літній манікюр 2021.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.