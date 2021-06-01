Мінімалізм і модний хаос. Трендовий манікюр на літо 2021

Який манікюр буде наймоднішим влітку 2021 року? Просто зараз ми покажемо тобі оригінальні ідеї та головні тренди нового сезону.

Тобі залишилося лише вибрати собі варіант до смаку.

Модний літній манікюр 2021

Мінімалізм

Чимало майстрів упевнені: ідеальний манікюр цього літа має бути простим, лаконічним і не забирати багато часу.

Тож замість химерних візерунків є сенс звернути увагу на мінімалістичний дизайн.

Крапки, крихітні сердечка, монохромні смужки – повір, такі деталі можуть зробити твій образ справді стильним та витонченим.

Такий дизайн ти зможеш виконати навіть самостійно.

Мазки на нігтях

Хаотичні мазки на нігтиках – один із головних трендів літнього нейл-арту. Виглядають вони так, наче манікюр тобі робив художник-експресіоніст.

Цей екстравагантний дизайн можна робити як на довгих, так і на коротких нігтях.

Він ідеально підходить творчим особистостям, які не люблять діяти у шаблонних рамках.

Ф актурний манікюр

Такий манікюр нагадує стиглу репану диню. А ще – суху потріскану землю. А іноді – щільний шар цукру на запашній свіжій булці.

Фактурні лаки покликані створити 3D-ефект і привернути увагу до твоїх нігтиків.

Ти можеш покривати ними всі нігті або використовувати для створення оригінальних акцентів.

Солодкі малюнки на нігтях

Ммм… Ну яке ж літо без соковитих фруктів та ніжного вершкового морозива?

Навіть якщо ти не дозволяєш собі їсти багато смаколиків, намалювати їх на нігтях ніхто не завадить.

Тим паче такий солодкий дизайн – знову в моді.

Неоновий манікюр

Хочеться чогось насправді помітного? Зверни увагу на лаки трендових неонових відтінків.

Кислотно-зелений, льодяниково-рожевий, кричущий помаранчевий – цього літа ти можеш дозволити собі все, що душа забажає. Палітра нереально велика!

Використовуй їх в однотонному дизайні або міксуй із іншими кольорами у будь-яких малюнках.

Або спробуй оригінальний кислотний френч.

Морський манікюр

Рибки, човники, морські камінчики – усе це якщо й не наблизить омріяно відпустку, то точно створить навколо тебе приємну атмосферу релаксу.

Тож якщо ти любиш море так само, як і ми – вибір літнього манікюру 2021 для тебе очевидний.

Чорний манікюр

Якщо ж усі ці яскраві дизайни – не для тебе, зверни увагу на чорний лак для нігтів. Хто сказав, що його не можна носити влітку?

Виглядає чорний манікюр він надзвичайно загадково та вишукано.

А щоб зробити його це цікавішим, міксуй глянцевий та матовий лак. А також доповнюй чорний колір світлими пастельними відтінками.

Такі поєднання виглядають дуже незвичайно та легко вписуються в будь-який лук.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди на літо 2021.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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