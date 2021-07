Як кинути палити: найкорисніші лайфхаки

Найкорисніші поради, як кинути курити раз і назавжди.

За даними Глобального опитування 2017 року, щодня курить кожен п’ятий українець. Це понад 7 мільйонів мешканців країни.

Проте більшість курців рано чи пізно задумуються над тим, щоб кинути цю шкідливу звичку. Адже знають про поганий вплив нікотину на організм людини.

Ранок у Великому Місті розповість тобі про найпопулярніші та найдієвіші лайфхаки, як кинути палити.

Для того, щоб краще себе змотивувати, варто встановити собі певний термін. Наприклад, через місяць або до свого Дня народження повністю припинити куріння.

Якщо ти ще й завжди дотримуєшся дедлайнів в усіх сферах життя, то шанс кинути палити у тебе підвищується.

Якщо ти звик ходити на перерву з колегами на перекур, то спробуй хоча б на певний час обмежити з ними спілкування. Почни більше перебувати в оточені некурців.

Якщо куріння грає для тебе психологічний аспект. Тобто ти хвилюєшся і для того, щоб заспокоїтись – палиш. Порада замінити цигарки на щось солодке – буде не дуже вдалою.

Тому тобі в цьому випадку потрібно попрацювати над своїми відчуттями. Заміни шкідливу звичку на корисну – спробуй зайнятись спортом та йогою. Відкрий для себе медитацію. Вона дозволить твоєму організму менше піддаватись стресу, а отже, потреба в курінні зникне.

Викинь усі запальнички, попільнички і все, що тобі нагадує про куріння. Цих предметів не має бути ніде: ні на роботі, ні в автомобілі, ні вдома. Менше нагадування – менше бажання.

Ти знаєш, скільки викурюєш за день та скільки коштує пачка цигарок. Порахуй витрати на місяць через паління та просто помрій і подумай, на що ти можеш використати ці кошти, якщо кинеш палити.

Науково доведено, що є ряд овочів та фруктів, які допомагають виводити з організму нікотин. Це броколі, апельсин, шпинат, імбир, лимон, морква, гранат, зародки пшениці та капуста кале.

Просто додай їх до свого раціону, значно знижуючи при цьому куріння. Якщо вмісту нікотину стане в організмі менше, то і палити ти будеш, відповідно, теж менше.

Якщо у тебе є людина, яка не курить, але часто перебуває з тобою, то попроси її підтримати тебе у період, коли ти кидаєш палити. Обговоріть з нею усі моменти.

Але, якщо вона постійно нагадуватиме тобі про твою мету, то тебе це може дратувати. Ви обоє маєте це розуміти. Тому важливо, щоб після першого конфлікту ви не посварились, а ти не втратив підтримку.

До речі, якщо ти спробуєш замінити цигарки на електронні або інші види – це мало чим допоможе. Адже в усіх видах вони містять нікотин. А тобі найважливіше позбутись від нього.

Найголовніше із усіх порад – це бути чітко налаштованим на те, що потрібно кинути палити. Ми у тебе віримо.

