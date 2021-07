На екрани виходить українська спортивна драма “Пульс”. Що відомо про стрічку

У кінотеатрах стартує показ вітчизняної стрічки “Пульс”.

Це повнометражна спортивна драма режисера Сергія Чеботаренка, заснована на реальній історії Оксани Ботурчук – української спортсменки, легкоатлетки, багаторазової Паралімпійської чемпіонки.

Український глядач зможе побачити фільм уже з 22 липня.

Серед виконавців головних ролей – чимало знаних зірок українського кіно. Зокрема, Наталія Бабенко, Олександр Кобзар, Станіслав Боклан, Лілія Ребрик, Ахтем Сеітаблаєв.

Сама Оксана Ботурчук взяла активну участь у створенні фільму. Вона допомагала під час написання сценарію, а також виступила консультантом у підготовці до зйомок спортивних епізодів (яких у фільмі дуже багато).

Також разом із командою фільму Пульс Оксана відкрила забіг у Борисполі.

Юна українська легкоатлетка живе в маленькому містечку та має велику мрію — потрапити на Олімпійські ігри.

Її спортивна кар’єра тільки починається, та вона демонструє хороші результати.

Але внаслідок жахливої автомобільної аварії дівчина зазнає важких травм і майже втрачає зір.

Здається, що тепер Оксана не має шансів не тільки на омріяні Олімпійські ігри, але й на нормальне життя.

Проте вона не збирається здаватися та прагне довести: на шляху до справжньої мрії не існує перешкод.

29 січня на фестивалі Flathead Lake International Cinemafest (FLIC) відбулась світова прем’єра стрічки, де фільм був ушанований відкривати конкурсну програму фестивалю.

Представив спортивну драму на американському кінофестивалі режисер «Пульсу» Сергій Чеботаренко.

Високо оцінили фільм й журі фестивалю.

Вони номінували його одразу у чотирьох категоріях: найкращий фільм, найкращий режисер (Сергій Чеботаренко), найкраща акторка (Наталія Бабенко) та найкращий актор (Станіслав Боклан).

У двох із них «Пульс» здобув перемогу: кращий фільм та кращий режисер.

Це робить фільм доступним максимально широкому колу людей.

Звукоопис (аудіодискрипція) для людей з порушенням зору – це аудіодоріжка з усним описом подій, що відбуваються на екрані.

Розгорнуті субтитри ж, на відміну від звичайних, передбачають також текстовий опис звуків.

Цими опціями можна скористатись, якщо завантажити на свій смартфон спеціальні застосунки: Earcatch зі звукоописом фільму або Subcatch із субтитрами dostupne-kino.com.

Стрічку з розгорнутими субтитрами можна буде переглянути з 22 липня на великих кіноекранах країни.

«Пульс» – одна з небагатьох українських стрічок, вихід яких на екрани супроводжується подібними технологіями.

Першим офіційним саундтреком до спортивної драми Пульс стала пісня GO! української реперки alyona alyona.

Вона вчить не тримати образ на долю, ніколи не здаватися і йти власним шляхом – такі ж меседжі вкладають в образ та вчинки головної героїні Оксани творці спортивної драми «Пульс».

Також саунтреками стали композиція alyona alyona «Як би я була не я» і кавер на хіт гурту Океан Ельзи “Той день” у виконанні Злати Огневич.

Фото: FILM.UA

