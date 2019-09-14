ТОП найкращих українських фільмів – стрічки, варті уваги

Найкращі українські фільми – стрічки, які варто обов’язково подивитися.

До Дня українського кіно Ранок у Великому Місті разом із молодим режисером театру та кіно Марією Степанюк склав ТОП-5 найкращих фільмів українського виробництва, які варті твоєї уваги.

ТОП-5 найкращих українських фільмів за версією Марії Степанюк

Вулкан, реж. Роман Бондарчук

Фільм Вулкан розповідає про перекладача місії ОБСЄ Лукаса, який відбився від групи, заблукав степах Херсонщини і залишився сам на сам із незрозумілим українським півднем.

Герой опиняється у вирі життя української глибинки, знайомиться з колоритними місцевими мешканцями та закохується в місцеву дівчину…

Поступово киянин вчиться взаємодіяти з людьми з далекої для нього реальності та приймає те, що спочатку здавалося йому диким.

Стрічка отримала сім премій на міжнародних фестивалях.

«Це хороше артхаусне кіно. Мені подобається те, що Бондарчук взяв не медійних акторів, яких можна кожен день побачити на екрані, а талановитих, непопсових виконавців. А ще це дуже символічний фільм. Бондарчук додає трішки сюрреалізму, даючи можливість глядачу по-своєму трактувати кінцівку фільму», – коментує режисер Марія Степанюк.

Додому, реж. Наріман Алієв

Фільм Додому розповідає історію кримського татарина Мустафи, у якого гине син у зоні АТО.

Батько їде до Києва, щоб забрати тіло загиблого та поховати його на батьківщині за мусульманскими традиціями.

А молодшого сина батько хоче повернути додому.

Стрічка Додому кримськотатарського режисера Нарімана Алієва, цьогоріч представлятиме Україну на кінопремії Оскар.

Головну роль у стрічці зіграв відомий актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв.

«Загалом у фільмі добре все: якісний сценарій, хороша акторська робота, вдало побудована експозиція кадру, є певний символізм. Це не касове кіно, воно навряд чи збере величезні зали. Але це саме той фільм, який не соромно порадити, коли іноземці просять подивитися щось українське».

Донбас, реж. Сергій Лозниця

Фільм Донбас – це ланцюжок із 13 історій, що розкривають події, які відбувалися на сході України.

У центрі уваги – люди, змушені пристосовуватися до життя в нових умовах, коли розпадаються устелені інститути влади, руйнуються сімейні та професійні зв’язки.

Режисер Сергій Лозниця використав документальні матеріали з аматорських роликів на YouTube, зняті на окупованих територіях у 2014-15 роках.

«На мою думку, це один із найсильніших фільмів про війну на Донбасі. Режисер яскраво зобразив ту анархію, безчинство та мерзенність, що відбуваються на окупованих територіях» – говорить Марія.

Стрімголов, реж. Марина Степанська

Психологічна драма Стрімголов – це дебютна робота режисера Марини Степанської.

В основі сюжету – історія невипадкової зустрічі двох молодих людей.

Талановитий музикант Антон навчався у Швейцарії і подавав надії, але не витримав тиску і пристрастився до спиртного. Він повертається до України, лікується від алкогольної залежності та вчиться жити заново.

Саме в цей момент він зустрічає дівчину Катю, яка знаходиться в пошуку кращого життя…

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«Це фільм, який обов’язково варто подивитись молодим режисерам. У ньому немає творчих експериментів, він створений за всіма канонами кіно і дещо шаблонний. Але в цій шаблонності немає нічого поганого. Адже не завжди варто вигадувати слона посеред Хрещатика! Тут є хороша режисура і неочікувана кінцівка. Фільм простий для сприйняття і в нього немає огріхів», – говорить Марія Степанюк.

Нескорений, реж. Олександр Янчук

Стрічка Нескорений 2000 року – це історична драма, у якій показано трагізм долі головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

Фільм підкорює не лише динамічним сюжетом, але й спробою донести до глядача правду про те, що насправді відбувалося у воєнний і повоєнний час на Західній Україні.

«Це щирий і відвертий фільм, у якого немає «шароварщини» і зайвого пафосу. Проте він дуже патріотичний і викликає у глядача щирі, непідробні емоції. Тож однозначно рекомендую!», – радить Марія.

Стан українського кіно

«За останні 5 років, коли Держкіно очолював Пилип Іллєнко, відбулися великі зрушення в українському кінематографі. Адже до цього часу люди в принципі не розуміли, що таке українське кіно, і навіть не знали, що воно існують. А зараз багато людей дійсно чекають на вихід українських фільмів у прокаті», – говорить Марія.

«За останні 5 років українське кіно прокинулося», – вважає режисер.

Нагадаємо, Пилип Іллєнко подав у відставку 19 серпня. За час його роботи було знято 174 фільми і запущено в роботу майже 200.

Втім, про те, що цей період його життя завершився, не шкодує.

«Мені не шкода. Я пишаюся цим результатом. Тепер час сталого розвитку, хай приходять вже інші люди і продовжують те, що ми розпочали. Я вважаю, що моя місія виконана, я не вважаю себе частиною команди нової влади і хочу зайнятися іншими проектами в галузі кіно», – зазначив він.

Головна проблема українського кіно

«Головна проблема українського кіно в тому, що туди беруть людей, які не мають жодного стосунку до акторства. Наприклад, співаків і моделей. Це виглядає дещо карикатурно. Крім того, вони позбавляють роботи професійних акторів, які вчилися на це багато років», – вважає Марія Степанюк.

Нагадаємо, раніше ми публікували інтерв’ю з Пилипом Іллєнко.

Аліна Литвиненко

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