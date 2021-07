Дивись українське! Топ-5 причин, чому вітчизняні серіали заслуговують твоєї уваги

Чому варто дивитися українські серіали?

Коли коронавірус зачинив по домівках увесь світ, ми почали дивитись серіали ще з більшою силою.

Поки одні зависали на Netflix, інші дуже слушно відкрили для себе вітчизняне кіно.

Бо що б там не казали про 2020 рік, для вітчизняного кінематографу він був неймовірно плодовитим.

Не даремно — сучасні українські серіали заслуговують увагу не лише наших співвітчизників, а й кіноманів з усього світу.

Ранок у Великому Місті вирішив сьогодні розповісти, чому.

Ти передивився(-лась) увесь Netflix вздовж і впоперек, і думаєш, що тебе вже нічим не здивувати?

А от українські серіали з тобою охоче посперечаються.

Більшість із них не використовують заїжджені сюжети з усім відомими героями, а роблять щось зовсім нове.

Якщо й звідкись черпають натхнення, то із добре забутого рідного.

Стара історія Івана Нечуя-Левицького, написана по-новому Наталею Ворожбит, отримала вибухову популярність не лише серед глядачів СТБ, а й серед користувачів Інтернету.

Здається, такого захоплення Кайдашами не викликала ще жодна вчителька української літератури…

Українські серіали — не лише про впізнавані пейзажі, а в першу чергу — про українців.

Таких самих людей, як і ми, що стикаються із подібними проблемами, стільки ж платять за комуналку та здають гроші на штори в школу.

Співпереживати героєві значно легше, коли він здається таким рідним та близьким.

Українські серіали — це не лише цікаво, а й красиво.

Згадаймо розкішні сукні, просторі палати й ошатні карети серіалу “Кріпосна”.

Красива картинка була б неможливою без якісного кіновиробництва.

На нього нам гріх жалітися.

Права на трансляцію телесеріалу «Кріпосна» було продано до Польщі, Литви, Чорногорії, Сербії, Боснії та Герцеговини, Македонії, Словенії, та Хорватії.

Як можна не переглянути вітчизняного продукту, яким захоплюється світ?

Чому всім здається, що динамічні події можуть відбуватися лише в американських школах та іспанських академіях?

В української молоді теж є свої проблеми, про які варто говорити.

Просто, відверто й по-чесному. Розмовною українською та не “зашкварною” грою акторів.

Прекрасно із цим завданням впорались обидві частини “Перших ластівок”, які за якістю та сюжетами прирівнювались до Netflix.

Вони не лише підняли соціально-важливі теми, а й зруйнували стереотипи і розповіли, як насправді живуть українські підлітки та студенти.

А скільки всього ти не знаєш про своїх дітей?

А тепер ще й про чинник патріотизму.

Як приємно потім буде дивитись на перемоги українських фільмів у міжнародних фестивалях, показ наших серіалів по цілому світу і розуміти — ти доклав свою лепту в цю святу справу!

Тим більше, коли фільми та серіали справді на це заслуговують…

Фото: Unsplash

