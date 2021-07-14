Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР

Video: Відкрито анексує Донбас? Який “подарунок” Путін приготував до Дня Незалежності України

Як Путін готується до Дня Незалежності України. Новини тривожні – на сайті Кремля з'явилася стаття, де автором значиться Путін. Величезний матеріал про те, ніби української мови і нації не існує. Доступний варіант також українською мовою. [read_more_news] Що зашифровано у пропагандистській статті Путіна про так званий «один народ»? І до чого реально готується російський агресор перед 30 річницею Незалежності України? Дивіться у відео. Нагадаємо, раніше ми писали про те, як дітей використовують у війнах. Фото: Unsplash 

Відкрито анексує Донбас? Який “подарунок” Путін приготував до Дня Незалежності України
0 Коментувати

Як Путін готується до Дня Незалежності України.

Новини тривожні – на сайті Кремля з’явилася стаття, де автором значиться Путін.

Величезний матеріал про те, ніби української мови і нації не існує.

Доступний варіант також українською мовою.

Також по темі: Путін готується до війни? Як військові навчання в Чорному морі розлютили Кремль Зустріч Путіна і Байдена: чи стала Україна розмінною монетою? Політики на продаж. Як Путін проникає в Європу

Що зашифровано у пропагандистській статті Путіна про так званий «один народ»?

І до чого реально готується російський агресор перед 30 річницею Незалежності України?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як дітей використовують у війнах.

Фото: Unsplash 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / Відкрито анексує Донбас? Який “подарунок” Путін приготував до Дня Незалежності України / 14.07.2021 11:20
14.07.2021 11:20

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send