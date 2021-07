Відкрито анексує Донбас? Який “подарунок” Путін приготував до Дня Незалежності України

Як Путін готується до Дня Незалежності України.

Новини тривожні – на сайті Кремля з’явилася стаття, де автором значиться Путін.

Величезний матеріал про те, ніби української мови і нації не існує.

Доступний варіант також українською мовою.

Що зашифровано у пропагандистській статті Путіна про так званий «один народ»?

І до чого реально готується російський агресор перед 30 річницею Незалежності України?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як дітей використовують у війнах.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.