По два гектари кожному українцю? Хто і як може безкоштовно отримати землю

Як безкоштовно отримати землю.

2 гектари землі кожному українцю безкоштовно.

Така норма передачі земельних ділянок українцям записана у Земельному кодексі України.

Але чи так все насправді?

Pнайти вільну ділянку – це тільки ваш клопіт.

Тут знадобиться будь-яка інсайдерська інформація: спілкуйтеся з місцевою радою, землевпорядником, сусідами, радять експерти.

Бо дані у публічній кадастровій карті можуть бути неповними і ось чому.

Перевірте, щоб земля не перебувала у постійному користуванні фермерського господарства та не належала до земель, що планують передаватися на аукціон.

Оскільки тоді вона не може бути надана громадянину для ведення особистого селянського господарства.

Якщо ви впевнилися, що земельна ділянка вільна, наступний етап написання заяви.

Її подаємо до органу, який розпоряджається відповідними землями.

Сьогодні в переважній більшості – це місцева рада.

За словами експертів, якщо ви бажаєте отримати земельну ділянку, пишете: просимо надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.

Орієнтовною площею зазначаєте ту, яку ви бажаєте, зазначаєте місце розташування цієї земельної ділянки.

Обов’язково до заяви додаються ваші паспортні дані.

Якщо ваші інтереси представляє інша особа, необхідно укласти з нею довіреність, а також прикріпити паспорт і код довіреної особи.

Ще один важливий документ – графічні матеріали з бажаним розташуванням земельної ділянки.

Вимог до нього немає. Ви можете навіть намалювати схему на аркуші паперу самостійно.

Але надійніше все ж таки скористатися публічною кадастровою картою, роздрукувати її певну частину і фломастером обвести місце, де ви хочете землю.

Які проблеми можуть виникнути далі під час процедури оформлення?

Фото: Pixabay

