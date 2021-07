Як вибрати сонцезахисні окуляри: ознаки якісного аксесуару для очей

Як обрати сонцезахисні окуляри?

Про це часто думають українці, коли стоять перед широким вибором у магазині оптики.

Та Ранок у Великому Місті вирішив допомогти розібратися з цим питанням.

Як правильно обрати окуляри від сонця, та на що варто звертати увагу – читай нижче.

Оправу можеш вибрати на свій смак.

Якість сонцезахисних окулярів від цього не буде залежати.

Але перевіряй кріплення лінзи до оправи.

Якщо оправа надто сильно затягнута, можуть виникнути тріщини на окулярах.

1. Лінзи мають бути затемнені рівномірно, а не наполовину.

Таким чином, ти вбережеш свої очі від потрапляння сонячних променів.

2. Перевіряй кріплення. Гвинтики мають бути міцно закріплені.

3. Спробуй кілька разів закрити і відкрити дужечки окулярів.

Вони не повинні скрипіти, і, до того ж, мають легко піддаватись керуванню.

4. Вибирай окуляри з поляризаційним фільтром.

4. Має бути маркування UV-PROTECTION.

5. Намагайся, щоб був вказаний максимальний ступінь захисту – 80-100%.

6. На пластикових окулярах: 80-90% захисту, якщо пише 100%, то швидше всього це підробка.

7. У комплект до якісних сонячних окулярів додається сертифікат.

Скло – надійно захищає від UV-променів, але легко б’ється.

Якщо обирати пластикові лінзи, то лише темного кольору.

Найкращий варіант для очей – це лінзи темно-сірих і темно-зелених відтінків.

Якщо на кожен день ти придбаєш сонцезахисні окуляри рожевого, жовтого чи синього кольору – велика ймовірність, що це принесе лише шкоду очам.

Такі окуляри швидше підійдуть, як доповнення до образу, а не захист для очей.

Отож, тепер ти знаєш, як правильно обирати для себе якісні сонцезахисні окуляри.

Фото: Pexels

