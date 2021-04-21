Вихідні в травні 2021: коли і скільки будуть відпочивати українці на травневі

У травні 2021 на українців чекають цілих 3 додаткові вихідні дні.

У травні 2021 року для працівників із п’ятиденним робочим тижнем буде 13 вихідних і 18 робочих днів.

Додатковий вихідний українці матимуть 3, 4 та 10 травня.

1 травня – День праці в Україні;

2 травня – Великдень у православних і греко-католиків.

Оскільки обидва свята припадають на суботу та неділю, українці матимуть додаткові вихідні ще й у понеділок та вівторок (3 і 4 травня).

Таким чином, на нас чекає довгий чотириденний вікенд.

8-9 травня – Дні пам’яті тa примирення, присвячені пам’ятi жертв Другої Світової війни.

Тут також передбачається переніс вихідного на понеділок, 10 травня.

Тож, українці відпочиватимуть 3 дні поспіль.

Таким чином, вихідними днями в травні 2021 будуть: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30 число.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на квітень 2021.

Фото: Pexels

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