Вихідні в травні 2021: коли і скільки будуть відпочивати українці на травневі

У травні 2021 на українців чекають цілих 3 додаткові вихідні дні.
У травні 2021 року для працівників із п’ятиденним робочим тижнем буде 13 вихідних і 18 робочих днів.
Додатковий вихідний українці матимуть 3, 4 та 10 травня.Також по темі: Коли Великдень 2021: дата і традиції світлого свята Календар стрижок на квітень 2021: коли краще стригтися Місячний календар на квітень 2021 – сприятливі та несприятливі дати
1 травня – День праці в Україні;
2 травня – Великдень у православних і греко-католиків.
Оскільки обидва свята припадають на суботу та неділю, українці матимуть додаткові вихідні ще й у понеділок та вівторок (3 і 4 травня).
Таким чином, на нас чекає довгий чотириденний вікенд.
8-9 травня – Дні пам’яті тa примирення, присвячені пам’ятi жертв Другої Світової війни.
Тут також передбачається переніс вихідного на понеділок, 10 травня.
Тож, українці відпочиватимуть 3 дні поспіль.
Таким чином, вихідними днями в травні 2021 будуть: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30 число.
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