Твоє ідеальне місце для відпочинку – тест

Куди поїхати відпочивати, коли відкриють кордони? Тест від Ранку у Великому Місті допоможе тобі визначити свій ідеальний напрямок для відпустки.
У кожного з нас своє уявлення про ідеальний відпочинок.
Хтось любить насолоджуватись старовинною архітектурою, а хтось – цілими днями ніжитись на білосніжному пляжі.
А яка відпустка до вподоби саме тобі?
Проходь тест – дізнавайся, яке місце тобі обовязково варто включити до свого списку must-see.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подивитись у Єгипті.
Фото: Pexels
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15.07.2021 15:21
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