Твоє ідеальне місце для відпочинку – тест

Куди поїхати відпочивати, коли відкриють кордони? Тест від Ранку у Великому Місті допоможе тобі визначити свій ідеальний напрямок для відпустки.

У кожного з нас своє уявлення про ідеальний відпочинок.

Хтось любить насолоджуватись старовинною архітектурою, а хтось – цілими днями ніжитись на білосніжному пляжі.

А яка відпустка до вподоби саме тобі?

Проходь тест – дізнавайся, яке місце тобі обовязково варто включити до свого списку must-see.

Фото: Pexels

