Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 15.07.2021 15:21
15.07.2021 15:21
Поділитися

Твоє ідеальне місце для відпочинку – тест


Куди поїхати відпочивати, коли відкриють кордони? Тест від Ранку у Великому Місті допоможе тобі визначити свій ідеальний напрямок для відпустки.

У кожного з нас своє уявлення про ідеальний відпочинок.

Хтось любить насолоджуватись старовинною архітектурою, а хтось – цілими днями ніжитись на білосніжному пляжі.

А яка відпустка до вподоби саме тобі?

Проходь тест – дізнавайся, яке місце тобі обовязково варто включити до свого списку must-see.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подивитись у Єгипті.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: подорожі, тест
15.07.2021 15:21



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send