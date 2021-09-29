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ICTV Ранок 29.09.2021 16:56
29.09.2021 16:56
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Як правильно засмагати у солярії, щоб отримати рівномірний відтінок шкіри

Як правильно засмагати у солярії, щоб отримати рівномірний відтінок шкіри

Як правильно засмагати у солярії?

Це питання вкрай актуальне для тих, хто вперше збирається лягати під ультрафіолет.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе кілька корисних порад. Читай нижче.

Як правильно засмагати в солярії

1. Візьми косинку для волосся, щоб захистити його від надмірного впливу ультрафіолету.

2. Тобі знадобляться спеціальні окуляри. Очі обов’язково потрібно прикрити, якщо не хочеш зіпсувати зір, звичайно.

3. Не роби макіяж перед тим, як засмагати.

Шкіра обличчя повинна бути повністю очищена від косметичних засобів і зволожена засобом без спирту.

Губи намасти звичайним бальзамом.

4. Не користуйся перед походом у солярій парфумами та дезодорантом.

5. Потрібно прикрити усі родимки і груди. Для цього тобі у салоні видадуть спеціальні наліпки.

6. Придбай крем, призначений спеціально для солярію, і намасти ним шкіру.

солярій фото

Фото: Pixabay

Це потрібно для того, щоб зволожити тіло і зробити засмагу рівномірною.

Після сеансу повтори процедуру.

Якщо ти йдеш у солярій вперше, починай сеанс із мінімальної кількості хвилин. Це потрібно для того, щоб не отримати опіки.

Нехай спочатку буде 3 хвилини сеансу, а потім можеш поступово збільшувати.

Для красивої рівномірної засмаги знадобиться приблизно 10 таких сеансів.

Плануй похід у солярій не частіше, ніж раз на два дні.

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Що ж, красуне, тепер  ти готова до походу в солярій.

Бережи шкіру і не залежуйся під ультрафіолетом. Засмага від сонця більш корисна, ніж штучна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про напої для вічної молодості.

Фото: Pexels

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Теги: засмага, шкіра
29.09.2021 16:56



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