Як правильно засмагати у солярії, щоб отримати рівномірний відтінок шкіри

Як правильно засмагати у солярії?

Це питання вкрай актуальне для тих, хто вперше збирається лягати під ультрафіолет.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе кілька корисних порад. Читай нижче.

1. Візьми косинку для волосся, щоб захистити його від надмірного впливу ультрафіолету.

2. Тобі знадобляться спеціальні окуляри. Очі обов’язково потрібно прикрити, якщо не хочеш зіпсувати зір, звичайно.

3. Не роби макіяж перед тим, як засмагати.

Шкіра обличчя повинна бути повністю очищена від косметичних засобів і зволожена засобом без спирту.

Губи намасти звичайним бальзамом.

4. Не користуйся перед походом у солярій парфумами та дезодорантом.

5. Потрібно прикрити усі родимки і груди. Для цього тобі у салоні видадуть спеціальні наліпки.

6. Придбай крем, призначений спеціально для солярію, і намасти ним шкіру.

Це потрібно для того, щоб зволожити тіло і зробити засмагу рівномірною.

Після сеансу повтори процедуру.

Нехай спочатку буде 3 хвилини сеансу, а потім можеш поступово збільшувати.

Для красивої рівномірної засмаги знадобиться приблизно 10 таких сеансів.

Плануй похід у солярій не частіше, ніж раз на два дні.

Що ж, красуне, тепер ти готова до походу в солярій.

Бережи шкіру і не залежуйся під ультрафіолетом. Засмага від сонця більш корисна, ніж штучна.

Фото: Pexels

