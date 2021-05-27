Фізкульт-привіт від Іраклі Макацарія: запальне тренування екс-холостяка з коханою

До літа залишились лічені дні, а отже, час робити зарядку!

Енергійним відео зі своє 19-річною коханою Єлизаветою зі спортзалу поділився екс-холостяк, відомий 36-річний грузинський шоумен бізнесмен та продюсер Іраклі Макацарія.

Можете собі уявити, які запальні тренування у цієї солодкої парочки?

Подробиці та ще більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Маша Єфросиніна відсвяткувала свої 42.

Фото: lizachichuaa

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